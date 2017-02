Díaz s’organitza a Catalunya per evitar que Pedro Sánchez arrasi

Susana Díaz no ha presentat encara la seva candidatura per liderar el PSOE, però ningú dubta que ho farà. Això sí, sense pressa. El fet de no ser precandidata, com Pedro Sánchez i Patxi López, li resta pressió mentre s’assegura un mínim de suports entre les bases a tot l’Estat. També els necessitarà a Catalunya després que s’hagi confirmat que el PSC podrà participar al maig en les primàries del PSOE.

Conscients que són minoria

Els partidaris de Díaz volen sumar el 50% dels vots del PSC

Malgrat que el gruix de la militància catalana és favorable a Sánchez -i assenyala Díaz com la culpable de la investidura de Rajoy-, la presidenta andalusa compta amb un equip català que coordinarà la seva campanya sobre el terreny. Ella mateixa, a més, ha iniciat una sèrie de contactes telefònics amb alcaldes i càrrecs del PSC per guanyar-se el seu favor. Ho confirmen fonts pròximes a la cara visible dels susanistes a Catalunya, el secretari d’organització al Baix Llobregat, Joaquín Fernández. En contacte permanent amb Díaz, i amb l’objectiu de trencar els “tòpics” i la visió negativa que es té d’ella a Catalunya, Fernández treballa colze a colze amb els alcaldes aranesos de Bagergue, Marc Tarrau, i Bossost, Amador Marqués, o l’alcalde de Gimenells (Segrià), Dante Pérez. El diputat al Congrés i ex secretari d’organització del PSC José Zaragoza també és proper a Díaz, però no participa activament en l’impuls de la campanya.

D’altres, com Pérez, hi estan plenament entregats. L’alcalde d’aquest municipi del Segrià, de fet, va participar dissabte en el bany de masses que Díaz va organitzar-se a Madrid, en un acte amb càrrecs municipals. En conversa amb l’ARA, Pérez assegura que l’estratègia de Díaz passa per “temptejar” el terreny a Catalunya abans d’oficialitzar la seva candidatura, i explica quina és la feina que els seus afins al PSC han començat a fer: “Parlem amb els militants i mirem d’explicar per què la Susana seria la millor opció”. Ell ho té clar: “És una dona, és la socialista en actiu amb el càrrec més important institucionalment i ha demostrat ser una opció guanyadora, amb un lideratge fort i indiscutible”. Sobre Sánchez, considera que no està capacitat per aspirar a la presidència i que, com a secretari general, va desatendre els líders regionals.

Pérez admet que els suports que la baronessa té a Catalunya són per ara minoritaris, però es mostra confiat que creixin amb el temps. “Hem de treballar per equilibrar les forces [...]. Amb un 50% dels suports ens podríem donar per satisfets”. Un altre membre de l’equip de Díaz a Catalunya, que prefereix no donar el seu nom, deixa clar que per competir amb els dos candidats oficials caldrà fer entendre a les bases del PSC que l’andalusa “no és anticatalana ni anticatalanista”. Tot i la duresa amb què Díaz s’ha referit a Catalunya en el passat, aquest afí deixa clar que la líder autonòmica “sorprendria molt” com a líder estatal. “Hi ha qui pensa que dorm amb els llençols d’Espanya, però cap dels altres dos candidats ha demostrat que sigui més federalista que ella”, diu. “El que ha de fer la gent del PSC és parlar amb ella i saber què pensa”.

L’abstenció encara cou

Sánchez compta amb molts suports per defensar el no a Rajoy

Deixant de banda que el discurs públic de Díaz pugui mutar cap a una visió més “oberta” de l’Estat, els partidaris de Sánchez al PSC no li perdonen haver liderat l’operació per fer caure l’ex secretari general i donar llum verda a un nou govern del PP. Els sanchistes també s’estan organitzant a Catalunya, liderats per l’alcalde de Viladecans i membre de la direcció del partit, Carles Ruiz, el líder socialista a Sant Vicenç dels Horts, Miguel Comino, i Román Ruiz, exdiputat al Congrés i exalcalde de Montmeló. “Ens estem bellugant per tenir una estructura muntada i, quan arribi el moment, recollir avals i demanar vots”, explica Comino, i destaca que la xarxa de suports a Sánchez ja arriba a totes les federacions. “A Catalunya el Pedro traurà un resultat molt bo”, assegura. El motiu? Sánchez és un símbol per a la militància del PSC des que es va bolcar en el no a Rajoy i també per la manera que té d’entendre l’Estat. “Ell ha parlat de plurinacionalitat”, recorda Comino, convençut que la victòria de Sánchez donaria “oxigen” al PSC en la defensa del seu model federal.

Carles Ruiz, que identifica el suport a Díaz com “el vot de la por”, creu que la reelecció de Sánchez garantiria un PSOE “més obert, amb visió per conformar grans aliances”, mentre que Antonio Bermudo, exregidor de l’Hospitalet de Llobregat i coordinador a la ciutat de la campanya a favor de Sánchez, en destaca la capacitat per “recuperar els valors de l’esquerra i la defensa de les polítiques socials”. El compromís de l’exlíder del PSOE amb la “justícia social” i la voluntat d’“escoltar els militants” són, de fet, alguns dels motius pels quals l’alcalde de Parets del Vallès, Sergi Mingote, va afirmar públicament “Jo també soc Pedro” en un article recent a la seva web. Des de la direcció del PSC -que ha promès neutralitat en tot el procés-, un càrrec destacat creu que, en aquests moments, el suport a Sánchez al partit podria situar-se al voltant del 70%. Però diversos membres de la direcció creuen que la victòria en l’àmbit estatal només serà possible si hi ha una aliança amb Patxi López.

La via de la unitat

Un membre de l’executiva coordina els afins a Patxi López

I és que el resultat que Sánchez obtingui a les primàries dependrà tant dels suports que aconsegueixi Díaz com de l’èxit del missatge d’unitat de l’exlehendakari Patxi López, que va ser el primer a fer un pas endavant per liderar Ferraz i que també té seguidors a Catalunya. Encara són pocs, com els de l’andalusa, però s’estan esforçant a tenir representants “a tots els territoris”. Ho explica l’impulsor de l’equip a favor del polític basc, el responsable de cultura a l’executiva, Joan Francesc Marco. Defineix López com “un home de consens” i destaca que el seu “objectiu primer” sigui “la unitat del socialisme”, així com la seva claredat en defensa del federalisme i el progressisme. Al costat de Marco, el diputat al Parlament Rafel Bruguera; el secretari de xarxes socials del PSC, David Donaire, o l’històric militant de l’Hospitalet José Luis Hernández -amic de Rodolfo Ares, mà dreta de l’exlehendakari- també faran campanya per López.