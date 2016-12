Dimiteixen dos regidors del PSC de Sabadell, que passa de primera a cinquena força municipal

Lluís Monge i Carles Bosch abandonaran el PSC de Sabadell, que passarà de tenir cinc regidors i ser la primera força del ple municipal, a ser el cinquè grup en representació. Els dos regidors han pres aquesta decisió per "desavinences internes" amb l’agrupació local i amb el grup municipal socialista, alhora que admeten que tampoc comparteixen la gestió del PSOE i PSC a nivell estatal i nacional.



Lluís Monge ha assegurat a l’ACN que la voluntat dels dos regidors era "reimpulsar" el partit després d’haver perdut l’alcaldia, i ha lamentat que diversos companys de formació "ho han considerat una amenaça". Monge ha negat que la decisió vingui propiciada per cap qüestió en concret, sinó que es tracta d’una "acumulació" de fets. Els dos edils han dimitit com a representants del PSC però continuaran formant part del ple com a regidors no adscrits, en un canvi que es farà oficial al ple d’aquest dijous.



"Nosaltres entenem que el nostre rol com a regidors i militants del PSC ha de ser un, i des del grup municipal i l’agrupació local pensen que és un altre", ha dit Monge. "Ha arribat un moment en què ha estat impossible poder continuar", ha afegit, i ha lamentat que el proper mes de gener hauria celebrat 30 anys com a militant del partit.

El regidor ha recordat que el grup socialista s’ha trobat en una "situació complicada" durant aquesta legislatura, quan, malgrat ser la força més votada, va perdre l’alcaldia per a un quadripartit que els va obligar a exercir d’oposició. En aquest sentit, ha explicat que quan ell es va reincorporar al grup, el seu objectiu i el de Carles Bosch era "fer un grup de treball heterogeni, amb representants de diverses generacions, per aconseguir crear un bon rol d’oposició". Ha assegurat, però, que no ho han pogut complir.

Donades les desavinences, Monge i Bosch han justificat la seva sortida del grup i la continuïtat com a regidors no adscrits i han assegurat que "plegar del tot hauria estat una retirada inoportuna", ja que la voluntat és " seguir treballant per la ciutat". Al mateix temps, Lluís Monge ha recalcat que "en cap cas" han sortit del grup socialista per acabar fent de " trànsfugues". "Que quedi claríssim que el nostre paper és fer oposició constructiva", ha explicat Lluís Monge, i ha assegurat que faran costat al govern "només en les qüestions que semblin correctes".

El PSC demana als "trànsfugues" que retornin l'acta



El grup municipal del PSC de Sabadell i la gestora de la formació a la ciutat, així com la federació socialista al Vallès Oriental, han fet una roda de premsa i han emès un comunicat conjunt en què qualifiquen Monge i Bosch de "trànsfugues" i els demanen que retornin l'acta de regidors, ja que consideren que "no els pertany".

Després de recordar que els dos dimissionaris no van ser escollits directament en el procés electoral del 2105, "sinó que van ser substituts de dos membres de la candidatura que van renunciar a l'acta", el partit sentencia que Monge i Bosch "no poden utilitzar la confiança que els ciutadans de Sabadell van dipositar en el PSC pel seu interès personal".

La formació no s'ha estat de criticar el paper dels dos regidors, als quals arriba a acusar de voler "utilitzar el grup municipal socialista com a instrument i altaveu d'una part del passat del PSC de Sabadell". També assegura que Monge i Bosch han demostrat "no compartir les propostes i voluntats de canvi" i que " no han participat a l'activitat política del grup municipal, més enllà de la seva assistència als plens".

Amb tot, el comunicat conclou que la seva renúncia "és l' inici del nou PSC de Sabadell i obre nova una etapa per al socialisme a la ciutat i a la comarca [...] Una nova etapa que deixi enrere els personalismes i afanys de protagonisme per entrar en una etapa de lideratges compartits".