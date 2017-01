El president de la Diputació de Girona, del PDECat, li pren l’alcaldia de Llançà a ERC

Moció de censura

Pere Vila (PDECat) torna a ser des d’ahir l’alcalde de Llançà (Alt Empordà) gràcies a una moció de censura per fer fora Guillem Cusí (ERC) del càrrec. Vila, que també és el president de la Diputació de Girona des de fa un any i mig, havia sigut l’alcalde d’aquest poble costaner de 5.000 habitants a tocar de França durant 12 anys, fins a les eleccions del maig del 2015. Tot i que el PDECat -en aquell moment CiU- va ser el partit més votat (5 regidors), ERC (3) va pactar amb el PSC (2) i Alternativa per Llançà (1) per fer alcalde el republicà Cusí. Els socialistes, però, li han retirat la confiança, i ahir van votar a favor que Pere Vila torni a ser alcalde. El cap del grup municipal socialista, Francesc Guisset, i Vila es repartiran l’alcaldia els dos anys i mig que queden fins a les eleccions del maig del 2019. El ple d’ahir en què es va votar la moció de censura va generar molta expectació, i la sala va quedar petita. Entre els assistents van destacar la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, per donar suport a Vila, i Sergi Sabrià, portaveu d’ERC, que va fer el mateix amb l’alcalde sortint, Guillem Cusí.

El PSC s’ha sentit “humiliat”

En el seu discurs, ja amb la vara d’alcalde a la mà, Pere Vila va afirmar que una moció de censura “no és mai una bona notícia” però que calia fer-la per poder tenir “un govern fort” a Llançà. “Durant el temps que vostè ha sigut alcalde -va dir dirigint-se a Cusí-, no hi ha hagut un projecte clar per al poble”, li va recriminar. Vila va destacar que “no té cap mala relació personal” amb cap dels regidors d’ERC, i va negar rotundament que hi hagués cap pacte ocult amb el PSC per fer fora Cusí, tal com ell assegurava. El republicà, en canvi, va carregar durament contra la moció presentada pels dos partits. Cusí va acusar els regidors del PDECat d’haver-se “abaixat els pantalons” davant del PSC amb el pacte.

L’últim a parlar va ser el cap de llista del PSC i futur alcalde del municipi, Francesc Guisset, que va ser molt contundent amb Guillem Cusí, a qui acusa d’haver-lo “humiliat” durant l’etapa com a regidor. “Cap dels projectes que els regidors del PSC portàvem es van incloure en els pressupostos”, li va etzibar Guisset. El regidor socialista va lamentar que els han “menystingut” durant aquests dos anys i mig i va recordar que la confiança que li van donar l’estiu del 2015 s’havia “esfumat”.