Dolors Sabater demana un "acord entre les forces sobiranistes" perquè els comuns no es despengin del referèndum unilateral

Primera veu discordant de la inclinació dels comuns de no considerar vinculant un referèndum que el Govern celebri sense el pacte amb l'Estat. És la de l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater -encapçala la coalició de Guanyem Badalona en Comú formada pels comuns i la CUP-, que ha reclamat un "acord entre les forces sobiranistes" amb l'objectiu que l'espai de l'esquerra alternativa no es despengi del referèndum unilateral.

Sabater ha donat per "impossible" l'acord amb l'estat espanyol i considera que la fase de reclamar la consulta pactada ha arribat a la seva fi. "No el tindrem perquè es nega una vegada i una altra", ha apuntat l'alcaldessa, que ha reclamat buscar igualment un referèndum "vinculant i efectiu" encara que no tingui l'aval del govern espanyol.

Amb relació al posicionament dels comuns sobre el referèndum unilateral, Sabater ha constatat que existeix un debat de "molta intensitat" en el qual cal "no perdre's" perquè "en la mirada ampla hi ha un compromís clar per la democràcia i pel referèndum".

Sabater també ha celebrat que es convoqui una altra reunió del Pacte Nacional pel Referèndum -prevista per a dimarts, 6 de juny-, l'espai que considera que és on totes les forces "se senten còmodes" per treballar per la consulta.

La diputada de Podem, Àngels Martínez, que forma part del grup parlamentari de Catalunya Sí que Es Pot, ha celebrat que la confluència hagi decidit donat suport al referèndum unilateral com la direcció de la formació lila. L'economista va trencar la disciplina de vot el passat 22 de març donant suport a l’esmena de la CUP a favor del referèndum unilateral davant la indignació dels seus companys de files.

L'exconseller de Cultura, Joan Mnauel Tresseras, ha criticat de manera punyent el posicionament dels comuns per no donar validesa al referèndum si no és pactat amb l'Estat.

Així, resulta que la dominació de l'Estat la donareu per vinculant, però la voluntat de la gent, expressada democràticament, no? Queda clar. — JM Tresserras (@jmtresserras) 1 de junio de 2017

El regidor de la CUP de Berga, Francesc Ribera, "Titot", tampoc s'ha mossegat la llengua a l'hora de criticar que el referèndum no tingui per als comuns caràcter vinculant i es limiti a ser un acte de protesta.