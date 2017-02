Domènech adverteix que el referèndum no serà vàlid sense reconeixement internacional

El líder dels comuns al Congrés, Xavier Domènech, es reuneix aquest dimarts a Brussel·les amb eurodiputats de diferents forces polítiques per sumar suports al referèndum sobre la independència de Catalunya. Domènech ha subratllat que "la via europea" és essencial i ha recordat que els comuns només donaran suport a un referèndum amb garanties.

"Ha de tenir efectes jurídics i reconeixement. I una peça clau és el reconeixement internacional", ha assegurat el portaveu d'En Comú Podem en una roda de premsa que ha fet amb l'eurodiputat dels Verds Ernest Urtasun (ICV).

Domènech ha demanat a totes les forces polítiques catalanes favorables al referèndum que treballin també per buscar el suport internacional al dret a decidir perquè si no té reconeixement internacional, ha advertit, "serà com un 9-N o com un 9-N plus". El cap de files dels comuns al Congrés ha assegurat que s'han de teixir aliances a Europa malgrat la pressió "pública i notòria" del govern espanyol contra el referèndum.

Pactat amb Madrid

Domènech ha defensat un referèndum pactat amb l'Estat i ha subratllat que és una condició que inclou el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum que han signat també Junts pel Sí i la CUP. "Si al setembre hi ha referèndum, hi serem. No un 9-N plus, sinó un referèndum que compleixi amb totes les garanties", ha advertit. El líder d'En Comú Podem ha dit, no obstant, que la seva formació no treballa amb calendaris. "Mai posem terminis a la democràcia", ha dit.

Reunions amb eurodiputats internacionals

Domènech s'ha reunit a primera hora del matí amb Ska Keller, presidenta del grup Verds-Aliança Lliure Europea i eurodiputada d'Els Verds alemanys, que ja s'ha sumat al Pacte Nacional pel Referèndum, i al llarg del dia es trobarà també amb Emmanuel Maurel, eurodiputat del Partit Socialista Francès, i Marisa Matias, eurodiputada del Grup de l’Esquerra Unitària Europea/Esquerra Verda Nòrdica i candidata a las eleccions presidencials de Portugal del 2016 amb el Bloc d'Esquerra de Portugal.

El líder dels comuns a Madrid també es reunirà amb Dimitris Papadimoulis, vicepresident del Parlament Europeu i cap de la delegació de Syriza; Sergio Coferatti, eurodiputat italià independent al grup S&D i exalcalde de Bolonya; Ulrike Lunacek, vicepresidenta del Parlament Europeu i cap de la delegació dels Verds austríacs; Elly Schlein, eurodiputada italiana independent del grup S&D i impulsora del partit Possible, i Curzio Maltese, eurodiputat de Lista Tsipras-L'Altra Europa.