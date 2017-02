Domènech, sobre la reunió Puigdemont-Rajoy: "Em sembla bé que es parli però no que la gent menteixi"

Després de conèixer la reunió entre el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el cap de l'executiu, Mariano Rajoy, les reaccions no s'han fet esperar. El cap de files d'En Comú Podem, Xavier Domènech, ha estat contundent en una entrevista a Onda Cero clamant per un diàleg "obert" i "públic" i no per reunions secretes com la que ha transcendit aquest dimecres. "Em sembla bé que la gent parli, però no que menteixi", ha valorat.

Domènech ha assegurat que la trobada els ha deixat "perplexos", ja que ahir mateix el Govern negava en roda de premsa que hi hagués hagut una reunió secreta entre Puigdemont i Rajoy. Fins i tot instava a La Moncloa a fixar una data.

L'encarregat de constituir el nou partit dels comuns ha recordat que l'única manera de resoldre l'encontre entre Catalunya i Espanya és afrontar la crisi territorial de cara i no escudar-se en els tribunals. És per això que ha recordat que En Comú Podem ha proposat una comissió al Congrés sobre la crisi territorial en què haurien de comparèixer tots els actors implicats per intentar resoldre el que ha qualificat com la "crisi territorial més gran" de la història de la democràcia.

Tanmateix, ha considerat positiu que a partir de les deu doni explicacions Puigdemont al Parlament i ha opinat que Rajoy hauria de fer el mateix a la cambra espanyola.

Al seu torn, el portaveu de Catalunya Sí que es Pot al Parlament, Joan Coscubiela, ha piulat a Twitter tambér segons la trobada. "Bon matí, Catalunya, en el dia internacional de la mentida", ha assegurat.

Bon matí, Catalunya, en el día internacional de la mentida. pic.twitter.com/Q2HjhUVoUs — J.Coscu #NoalTTIP (@jcoscu) 22 de febrero de 2017

Maillo defuig la trobada

El dirigent del PP, Fernando Martínez Maillo, ha volgut ser discret a l'hora de valorar la trobada i ho ha deixat tot a les mans de Rajoy, que compareix també a la sessió de control. "No puc confirmar si hi va haver aquesta reunió o no, si són discretes és que han de ser discretes", ha dit a la Cadena Ser. Tanmateix, sí que ha manifestat que "mai es parlarà d'independència".