Domènech avisa que el candidat alternatiu en la moció de censura a Rajoy pot no ser diputat

La proposta de Podem de presentar una moció de censura contra Mariano Rajoy, de moment, no sembla que pugui reeixir, després que ahir el PSOE i Cs veiessin "mala fe" en la iniciativa. Tot i la voluntat de desbancar del seu càrrec l'actual president, la formació liderada per Pablo Iglesias encara no ha explicat quin és el candidat alternatiu que volen que rellevi Rajoy.

En declaracions a RAC1 i Catalunya Ràdio, el portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Xavier Domènech, ha assenyalat que el candidat s'ha de "treballar" amb la resta de forces polítiques que haurien de sumar majoria perquè la moció de censura tirés endavant. Preguntat per aquesta qüestió, Domènech ha advertit que "pot no ser diputat" actualment a la cambra -el reglament espanyol ho permet, a diferència del català.

Un dels noms més destacats és el del candidat del PSOE a la Moncloa en les darreres eleccions, Pedro Sánchez, que ja no és diputat a la cambra després de la seva dimissió per la crisi del PSOE provocada per l'abstenció en la investidura de Rajoy. Domènech no ha descartat que Sánchez pugui ser un candidat que generi consens, però ha dubtat que "s'ho pugui plantejar sense ser secretari general" del seu propi partit.

Més enllà del debat de noms, el líder dels comuns a Catalunya ha assegurat que Podem tirarà endavant la moció de censura "passi el que passi", encara que ahir Cs i PSOE s'hi neguessin en rotund. Un reacció "ràpida" que, segons ha apuntat Domènech, el va sorprendre. "Vam presentar una proposta per una situació que considerem insostenible", ha sentenciat.