Domènech demana ajuda a Iglesias per frenar Fachin

Falta un mes perquè se celebri l’assemblea constituent del nou partit d’Ada Colau i els acords per segellar la confluència dels comuns semblen més lluny cada dia que passa. Podem s’ha despenjat de les negociacions sense que la resta de formacions tinguin encara gaire clar què està passant. Ara com ara, Podem està més fora que dins. Davant d’aquesta incertesa, l’arquitecte de la confluència i diputat al Congrés, Xavier Domènech, ha demanat al secretari general de Podem, Pablo Iglesias, que intercedeixi per reorientar la situació, segons fonts pròximes al líder de la formació lila. Iglesias, però, “no s’ha pronunciat sobre aquesta qüestió”, segons les mateixes fonts.

El paper d’Iglesias en aquesta crisi no és gens còmode, ja que ell sempre s’ha mostrat partidari de la confluència i fins i tot la posa com a exemple a seguir a la resta de nuclis de l’Estat. Al mateix temps, però, Iglesias sempre ha defensat que Podem Catalunya i els seus inscrits seran els que tindran l’última paraula. Mentre Iglesias pren la decisió i prepara una estratègia, el temps corre i la resta de partits cridats a confluir s’ho miren amb incredulitat. Encara queden punts importants per resoldre, però per ara Barcelona en Comú, ICV, EUiA i Equo estan arribant a acords sobre els temes més sensibles, com la manera d’escollir la primera executiva que haurà de guiar el nou partit.

Més fora que dins

Podem, en canvi, va criticar la setmana passada que els criteris que s’estaven utilitzant eren els de la “vella política” i els acusava de voler “limitar la participació”. En un comunicat escrit per Dante Fachin, el partit advertia que dilluns enviaria a tots els inscrits el resultat de les negociacions perquè decidissin si Podem havia de participar en l’assemblea fundacional o no. Dilluns, però, la direcció no va enviar absolutament res a la militància i va convocar els mitjans de comunicació per anunciar que “a hores d’ara no es donen les condicions” per participar en el nou partit. Segons Podem, la formació iniciarà ara un “procés deliberatiu” entre les bases per acabar decidint quin serà el seu paper. “Seran les bases les que decidiran si hi participem”, va dir la secretària d’organització, Ruth Moreta.

Domènech va sortir ahir en defensa de la confluència i va assegurar que la metodologia d’elecció orgànica del nou espai és “irreprotxable”. Ara intentar presentar una “llista de consens” on hi hagi representades totes les formacions i persones independents. Però s’hi podrà presentar qualsevol llista o persona pel seu compte. Les votacions seran obertes, és a dir, que els inscrits podran votar a qui vulguin de qualsevol llista.

El punt que ara enfronta Podem amb la resta de formacions és el sistema de votació de l’executiva. Totes les formacions defensen que tinguin dret a vot les persones que s’inscriguin a la web del nou partit, però abans hauran de validar presencialment la seva identitat. L’objectiu és que la votació tingui el màxim de garanties possibles. Des de Podem, en canvi, demanen que la votació es pugui fer sense necessitat d’inscriure’s prèviament en el nou partit. Podem intenta posar totes les facilitats als seus militants per aconseguir que els seus candidats obtinguin més vots a la nova executiva. La resta de formacions desestimen aquesta opció, ja que creuen que el nou partit no pot ser una suma de les actuals militàncies.