Domènech viatja dimarts a Brussel·les en busca de suports pel referèndum

El cap de files dels 'comuns' al Congrés, Xavier Domènech, es reunirà dimarts que ve a Brussel·les amb "diversos representants de l’esquerra sobiranista europea" per sumar suports a la celebració d’un referèndum "amb garanties democràtiques" a Catalunya, tal com s'explica en un comunicat d' En Comú Podem difós aquest divendres.

El comunicat, que emmarca el viatge de Domènech "en el moment de recollida de suports al manifest del Pacte Nacional pel Referèndum", explica:"En Comú Podem ha defensat sempre la celebració d’un referèndum efectiu a Catalunya, el que vol dir que aquest ha de complir 3 garanties democràtiques: reconeixement internacional, la participació majoritària del poble de Catalunya i tenir totes les implicacions jurídiques i polítiques", explica el comunicat.

"Cal recollir tant suports al nostre país com fora per l'exercici de la plena sobirania de Catalunya", continua el text, que considera que "el Govern de Convergència segurament no arriba [a Europa] a causa de mantenir un full de ruta excessivament escorat a la dreta i una concepció de la sobirania que exclou les classes populars".

En aquest sentit, Domènech es reunirà amb: Ska Keller, presidenta del grup Verds-Aliança Lliure Europea i eurodiputada dels Verds Alemanys -que ja s'ha sumat al Pacte Nacional pel Referèndum-; Emmanuel Maurel, eurodiputat del Partit Socialista Francès; Marisa Matias, eurodiputada al Grup de l’Esquerra Unitària Europea/Esquerra Verda Nòrdica i candidata a las eleccions presidencials de Portugal de 2016 amb el Bloco de Esquerda de Portugal.

El líder dels 'comuns' a Madrid també es trobarà amb Dimitros Papadimoulis, vicepresident del Parlament Europeu i cap de la delegació de Syriza; Sergio Coferatti, eurodiputat italià independent al grup S&D i exalcalde de Bolonya; Ulrike Lunacek, vicepresidenta del Parlament Europeu i cap de la delegació dels Verds Austríacs; Elly Schlein, eurodiputada italiana independent al grup S&D i impulsora del partit Possible; i Curzio Maltese, eurodiputat de la Lista Tsipras-L'Altra Europa.

A les 9.30h del mateix dimarts, Domènech oferirà es farà una roda de premsa a la Sala Anna Politskaya del Parlament Europeu.