Domènech lamenta que Podem no se sumi al nou partit però adverteix: "Nosaltres tirem endavant"

El líder d' En Comú Podem, Xavier Domènech, lamenta la decisió de Podem de no sumar-se al nou partit dels comuns, comunicada pel partit aquest dimecres. "Espero que pugui reconsiderar la seva decisió", ha dit en declaracions a la SER, on ha admès sorpresa pel trencament d'un acord "que era bo per a tots els actors".

No obstant això, també ha llançat un missatge als d' Albano Dante Fachin: "Nosaltres tirem endavant [...] perquè la confluència ja té tots els elements i totes les sensibilitats". "He treballat molt perquè s'hi sumin, però aquest espai no el construïm perquè hi sigui un o altre", ha deixat clar Domènech, admetent que s'ha produït "una dificultat d'entesa" amb Podem. Al seu parer, el "debat principal" que ara ha de tenir el nou espai dels comuns no ha de ser tan orgànic com polític: "Quin tipus de Catalunya volem, la relació amb l'Estat, el model energètic, l'econòmic...".

Poc abans, des dels micròfons de Catalunya Ràdio, Fachin ha defensat la seva decisió argumentant que ha "d' obeir" el que diu la gent de Podem, que va votar –amb participació mínima– que no es complien les condicions per participar a la formació de Colau. "La gent ha expressat que hi havia unes condicions que no s'han aplicat", ha dit, lamentant que "avui, quan falten menys de 48 hores per al procés de participació per triar els nous òrgans, la direcció de Podem no té cap document".

Fachin ha deixat clar que el seu partit no participarà el dia 8 d'abril a l'assemblea fundacional del nou partit, però no ha tancat la porta a participar de futures coalicions electorals amb els comuns. "Sempre estarem oberts a parlar".