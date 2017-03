Domènech presenta l'equip amb qui vol dirigir el nou partit

Xavier Domènech serà el líder del nou partit que vol aglutinar les esquerres a Catalunya. El que queda per decidir és quina serà l'executiva de la nova formació, així com el nom i alguns aspectes ideològics prou importants. Alguns d'aquests dubtes es revelaran el proper 8 d'abril, quan els inscrits a Un País en Comú (el nom provisional del partit) votin en assemblea i des d'internet. De moment, se sap que es presentaran dues llistes per constituir aquesta nova cúpula, i seran els inscrits els que, mitjançant una votació de llistes obertes, seleccionaran qui es queda fora i qui no, així com l'ordre dels seleccionats.

Una de les llistes serà íntegrament de membres de Podem, mentre que l'altra, que aquest matí ha fet pública Domènech, estarà formada per 24 persones, 7 de les quals seran independents. La resta seran militants de Barcelona en Comú, ICV i EUiA.

De Barcelona en Comú hi haurà Adrià Alemany, Gerardo Pisarello, Susanna Segovia, Aitor Hernández Carr, Lucía Martín, Gemma Tarafa i Eloi Badia. Mentre que ICV tindrà Marta Ribas, David Cid, Ernest Urtasun, Núria Buenaventura i Candela López. EUiA, per la seva part, comptarà amb Joan Josep Nuet, Eva Balart, Hèctor Sànchez i Núria Lozano. També hi a Vicenç Navarro (catedràtic d'economia i membre de Podem).

Els independents són: Joana Agudo (CCOO), Elisenda Alamany (Candidatures Alternatives del Vallès), Marc Grau, Xavi Matilla (Terrassa en Comú), Teresa Estany (independent amb en Comú de Lleida), Marc Parés (Candidatura Activa del Figaró) i Paola Lo Cascio (ciències polítiques).