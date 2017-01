Doménech puntualitza que els 'comuns' no renuncien ni al referèndum ni a un Govern diferent

Xavier Doménech, líder d' En Comú Podem, assegura que "no renunciarem a treballar i mobilitzar-nos pel dret a decidir com a poble, tampoc ho farem en cap moment a què els catalans i les catalanes puguin construir una Catalunya diferent, amb uns pressupostos diferents, amb unes polítiques més justes i redistributives, no segrestades per la dreta". Doménech ha hagut de fer aquest aclariment en un post al seu Facebook després de les interpretacions que es van fer de les seves paraules en una entrevista a La SER dimarts passat.

"No renunciem a un referèndum efectiu que hem defensat com pocs al llarg d'aquest últim any, posant-lo a l'agenda de l'estat com mai a partir les nostres aliances fraternes amb les quals vam agrupar més de cinc milions de vots. Tampoc renunciem a construir una alternativa a una majoria governamental que no s'atreveix a tocar l' IRPF a les grans fortunes, l' impost sobre el patrimoni o de successions per rescatar a la ciutadania més colpejada per la crisi", ha afegit.

A banda, en una entrevista a la revista El Temps, Doménech explica que "la construcció de la sobirania de Catalunya sempre s’ha fet a partir de la pròpia voluntat dels catalans. I aquesta voluntat ha inclòs grans dosis de desafiament. Per tant, si l’Estat ara està tancat, Catalunya té legitimitat per protagonitzar la seva pròpia construcció. I si això significa un desafiament, doncs un desafiament. Si això significa traspassar l’ordenament jurídic, es traspassa l’ordenament jurídic". Però això no vol dir que estigui d'acord amb un referèndum unilateral: "Se’ns fa difícil pensar que un 9-N bis sigui el desafiament que necessitem. Més que res perquè has d’estar ben convençut que t’enfortirà, que no et debilitarà".