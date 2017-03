Domènech respon a Dante: "El procediment és irreprotxable"

El diputat d'En Comú Podem al Congrés dels diputats, Xavier Domènech, ha comparegut aquest matí per defensar el procediment que està seguint el nou partit per escollir la llista que vol ser la primera executiva de la formació. La compareixença arriba tres dies després que el líder de Podem, Albano Dante Fachin, acusés a la confluència de tenir vicis de la "vella política" intentant crear una llista a partir de "quotes de partit".

Domènech ha defensat els criteris que està seguint per crear una "llista de consens" i ha assegurat que "el procediment és irreprotxable democràticament". El diputat al Congrés ha insistit que ell manté el seu objectiu d'intentar presentar una llista "que integri totes les sensibilitats polítiques d’aquest espai i a les persones que no estan en cap partit polític". Tothom qui vulgui es pot presentar de manera individual o en grup i seran els militants, és a dir, els inscrits al web d'Un País en Comú, els que podran votar les persones que considerin més adequades per "pilotar" el naixement del nou partit. L'executiva és configurarà per ordre de persones més votades, encara que siguin de diferents llistes.

"Les organitzacions polítiques acceptant les llistes obertes també accepten un risc. La gent pot votar a uns i no a uns altres. És un sistema que demostra la generositat de les parts", ha defensat Domènech, que ha dit que estaria "content" de tenir l'Albano Dante a la seva llista. El líder de Podem no descarta presentar la seva pròpia llista, també oberta, si Domènech manté la se voluntat d'elaborar una llista "pactada des dels despatxos", segons ha informat Europa Press.

L'altre tema que enfronta Podem amb la resta de formacions de la confluència (Barcelona en Comú, ICV, EUiA i Equo) és el sistema de votació. El diputat d'En Comú ha defensat que les propostes ideològiques es votaran de forma presencial durant l'assemblea constituent i, el nom i l'executiva, des d'internet. Dante Fachin defensa que tot s'ha de votar des de la xarxa i acusa la resta de formacions de "limitar la participació".

Domènech també ha explicat que en els 74 tallers que han fet arreu del territori, hi han participat unes 2.000 persones i que han rebut un miler d'aportacions més del seu web. L'assemblea fundacional del nou partit se celebrarà el 8 d'abril al Pavelló de la Vall d'Hebron.