Dos diputats suïssos avisen que el “bloqueig” de l’Estat “empeny” Catalunya cap al referèndum unilateral

Dos diputats del parlament de Suïssa comprenen que Catalunya opti per convocar un referèndum de forma unilateral si Espanya segueix amb el seu “bloqueig”. En una entrevista amb l’ACN, el socialista Mathias Reynard i el cristianodemòcrata Yannick Buttet avisen que el rebuig del govern espanyol a dialogar “empeny” Catalunya cap al RUI -referèndum unilateral d'independència- i que és “lògic” que la majoria parlamentària pro-independència compleixi el seu mandat democràtic. “No dic que sigui la solució òptima però entenc el posicionament del govern”, diu Reynard. “El que serà essencial, vist des de l’exterior, serà la participació, saber quants catalans voten si el referèndum s’organitza de forma unilateral”, afegeix Buttet.

Reynard i Buttet, copresidents de l’Integrup d’amistat amb Catalunya del parlament suís, formen part de la delegació de diputats d’aquest país que aquesta setmana s’ha entrevistat amb representants del Parlament de Catalunya i de la Generalitat, inclosos el president Carles Puigdemont, la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, o el conseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva.

“Vist des de Suïssa costa d’entendre que no es permeti a una població expressar-se”, lamenta Reynard, que recorda que al seu país voten “quatre vegades l’any per tota mena de temes”. “Quan hi ha un conflicte i un desacord, el més simple és debatre i votar”, reitera, criticant “l’obstrucció” al desig de la població catalana de celebrar un referèndum.

“Podem entendre que Espanya no vulgui la independència de Catalunya, és comprensible. Però que s'impedeixi votar no”, destaca aquest socialista. “Comparteixo aquesta visió”, afegeix el cristianodemòcrata Buttet, que recorda que és precisament “l’hàbit de votar regularment” a Suïssa el que ha permès “l’estabilitat i la pau” al país i el “respecte a les diferents sensibilitats” ideològiques i nacionals que hi conviuen. Per Buttet, la situació a Catalunya ja és “de crisi” i els propers mesos seran “decisius” pel seu futur i també pel “d’Espanya i Europa”.

“Tinc la impressió que el bloqueig ve d’Espanya”, admet Reynard, que afirma que ha mantingut reunions amb l’ambaixador espanyol que sempre acaben en un debat constitucionalista. “Cal una certa intel·ligència política, estar obert al diàleg i a la discussió”, defensa el diputat suís, que critica els processos judicials oberts contra els polítics independentistes, que veu com una “intimidació”. “A Suïssa seria inimaginable”, diu. “Ens sorprèn”, afegeix Buttet, advertint que no es pot perseguir “penalment persones per, com en el cas de la presidenta del Parlament, organitzar un debat”.

Tots dos diputats lamenten la situació actual de “bloqueig” i veuen possible que s’acabi convocant un referèndum unilateral a Catalunya. Segons recorda Reynard, les eleccions del 27-S van donar “una majoria parlamentària per la independència” i la gent espera que els seus diputats “s’impliquin” en fer complir el seu mandat democràtic. Per ell, és “lògic” que el parlament vulgui organitzar un referèndum i la negativa del govern espanyol a pactar-lo “empeny avui el govern català cap a la via unilateral”. “No dic que sigui la solució òptima, però entenc el posicionament del govern”, afegeix.

En un context d’unilateralitat, Buttett veu “essencial” la “participació” per aconseguir reconeixement tant a nivell domèstic com internacional. Tot i això, diu que no li correspon marcar el límit necessari, assenyalant que s’hauria de negociar “prèviament”. El diputat conservador es mostra sorprès perquè durant la seva estada a Barcelona alguns contraris a la independència li han dit que “guanyaran si hi ha un referèndum”. “Llavors, per què no volen fer la pregunta a la gent?”, destaca.

Els copresidents de l’Integrup sobre Catalunya al parlament suís recorden que van preguntar al govern federal si estaria disposat a fer de mediador entre el govern català i l’espanyol per resoldre la situació, especialment tenint en compte la seva llarga tradició en la matèria. “La resposta va ser que hi ha la possibilitat de fer-ho, però ha de ser una demanda de Catalunya i Espanya, i no és el cas. Per tant, Suïssa no s’hi implicarà sense una petició de totes dues parts”, explica Reynard.

Els dos parlamentaris suïssos han estat a Catalunya juntament amb dues diputades més en un viatge organitzat en el programa de visites internacionals que el Diplocat va posar en marxa el 2013. El mes passat també van visitar Barcelona un grup de diputats danesos i un altre de diputats francesos.