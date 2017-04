Dos jutges tossuts i el retorn del plasma

Els magistrats Julio de Diego i José Ricardo de Prada van votar a favor que Mariano Rajoy declari com a testimoni, i el president del tribunal i ponent, Ángel Hurtado, s’hi va oposar. En realitat, segons va informar l’ARA, De Diego i De Prada ja s’havien manifestat a finals de gener de l’any passat a favor que Rajoy fos citat a declarar com a testimoni, segons l’escrit d’Adade, mentre que Hurtado s’hi va pronunciar en contra. Malgrat tot, la votació es va posposar perquè el tribunal no comencés a treballar amb una imatge de fractura abans d’iniciar el judici. El pacte va ser que la compareixença de Rajoy es podia reconsiderar en funció del desenvolupament del judici oral. L’acusació popular va tornar a la càrrega el 31 de març amb un escrit que demanava el testimoni de Rajoy. A la tercera aniria la vençuda, perquè els magistrats De Diego i De Prada van veure, segons fonts jurídiques, que el judici oral, en el qual el PP és responsable civil subsidiari, es tancaria en fals sense la compareixença del president del PP.

El jutge instructor del cas, Pablo Ruz, va interrogar tots els ex secretaris generals excepte un: Rajoy. La citació del president del PP semblava inevitable per coherència i perquè el fantasma de Rajoy ha planat en moltes declaracions.

El PP era conscient del que s’hi jugava en termes d’imatge. L’advocat Jesús Santos, ex tinent fiscal de l’Audiència Nacional, contractat per exercir la defensa del partit, va advertir el tribunal: “Seria una decisió enormement pertorbadora”. Després de saber que Anticorrupció i l’Advocacia de l’Estat refusaven la declaració de Rajoy, Santos va marxar de la sala abans de conèixer la decisió. Preguntat per l’ARA a la sortida de l’Audiència Nacional sobre quina era la seva aposta, va dir: “Amb l’oposició de la Fiscalia i de l’advocat de l’Estat la citació no té cap possibilitat de prosperar. No tinc el més petit dubte que el tribunal la refusarà”.

Hurtado va intentar liquidar l’assumpte en la primera pausa de quinze minuts. Però es va trobar que els seus dos companys de tribunal no baixaven del burro: Rajoy havia de declarar. Quan els tres magistrats van tornar de la pausa, ja no es miraven ni es parlaven entre ells. En una altra pausa de quinze minuts Hurtado va burxar De Diego i De Prada. Cap dels dos no tenia cap dubte. Rajoy havia de comparèixer. Tot just tornar, Hurtado va anunciar que per majoria s’havia resolt declarar admissible la declaració de Rajoy. No va dir res més.

Ara el tribunal haurà d’aclarir les condicions en les quals declararà Rajoy. Fonts jurídiques consideren que és probable que els magistrats decideixin fer la declaració de Rajoy per videoconferència. La compareixença serà plasmàtica però les preguntes seran de debò. En qualitat de testimoni Rajoy haurà de respondre a totes les parts.