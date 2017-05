Dotze eurodiputats denuncien a la Comissió Europea la querella de la fiscalia espanyola contra Borràs i Esteve

Dotze eurodiputats de sis països han denunciat aquest dijous a la Comissió Europea (CE) la querella de la fiscalia espanyola contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, i el secretari general del seu departament, Francesc Esteve. En una pregunta parlamentària, els eurodiputats demanen a la CE si es planteja “iniciar una investigació sobre la salut de l’estat de dret a Espanya”.

“El fiscal ha actuat contra Borràs tal com el portaveu del govern espanyol, Iñigo Méndez de Vigo, va anunciar fa uns dies, despertant les sospites d’interferències polítiques en el sistema judicial”, lamenten els parlamentaris. De fet, el portaveu de l'executiu espanyol va referir-se a l'actuació de la fiscalia just després que es fes oficial l'acord del Govern per comprar les urnes. "De moment, només "hem vist un anunci d’un anunci", però "si això es tradueix en fets la fiscalia intervindrà", va assegurar.

En el seu escrit, adverteixen que la querella s’ha presentat contra la Generalitat de Catalunya tot i que “el govern d’Andalusia també ha comprat unes 8.000 urnes des de l’any 2000 sense cap reacció del poder judicial”. Els eurodiputats expliquen a la Comissió Europea que Borràs i Esteve estan acusats dels “crims de prevaricació, desobediència i malversació de fons públics” per haver impulsat “un contracte per la compra de 8.000 urnes”.

A més dels eurodiputats catalans Ramon Tremosa (PDeCAT), Josep Maria Terricabras (ERC), Jordi Solé (ERC) i dels bascos Izaskun Biblao (PNB) i Josu Juaristi (Bildu), també s'han afegit a la denúncia els belgues de l’N-VA Mark Demesmaeker, Sander Loones i Aneleen Van Bossuyt, la sueca Bodil Valero (Verds), el liberal portuguès Antonio Marinho i la gal·lesa Jill Evans (Plaid).