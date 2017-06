Dura bronca del PP a Podem en la moció de censura contra Cifuentes: els acusa de pederastes i camells

Podem viu aquest dijous l'assaig general del que pot ser la moció de censura contra Mariano Rajoy el pròxim dimarts al Congrés. L'Assemblea de Madrid debat la moció de censura, també presentada per la formació lila, contra la presidenta madrilenya, Cristina Cifuentes (PP). Però si al govern espanyol s'especula que al Congrés volen donar un perfil mitjà-baix a la moció, això no vol dir que es pugui entrar en un debat acalorat. El PP més provocador ha sortit a mofar-se de la moció presentada per Podem i de la seva candidata alternativa a Cifuentes: Lorena Ruiz-Huerta.

El conseller de Presidència de la Comunitat, Ángel Garrido –que està fent d'escut humà de Cifuentes– ha qualificat la moció de "fira de les vanitats orquestrada per a la posada de llarg de Ruiz-Huerta". Era només el començament d'una ràfega de crítiques allargada durant més d'una hora. Garrido ha demanat la paraula després del discurs del portaveu de Podem a la Comunitat de Madrid, Ramón Espinar. El número dos de l'executiu madrileny s'ha dirigit tot seguit a Íñigo Errejón, que juntament amb Pablo Iglesias, Irene Montero i Juan Carlos Monedero segueixen el debat des de la tribuna de visites. Garrido s'ha referit a Errejón, que ho té gairebé tot per ser el pròxim candidat de Podem a la Comunitat de Madrid el 2019, com "el becari més famós del món després de Monica Lewinsky". I ha continuat amb retrets masclistes: s'ha burlat de l'edat d'Irene Montero (té 29 anys).

Garrido escalfava motors per cedir el testimoni al portaveu del PP Enrique Ossorio, que ha acusat els líders de Podem "d'abusadors sexuals de menors i tràfic de drogues", és a dir, de pederastes i camells. També ha assegurat que Iglesias vol "portar la república bolivariana" a Madrid i ha carregat contra els informes de la Guàrdia Civil que impliquen la presidenta de la Comunitat de Madrid i el PP en la trama Púnica.

Abstenció del PSOE

A última hora, el PSOE ha anunciat formalment la seva abstenció en el debat de la moció contra Cifuentes, tal com està previst que faci en la de Rajoy. S'espera que a l'Assemblea de Madrid es reprodueixi l'equilibri de forces del Congrés en el debat de dimarts. Podem serà l'únic que hi votarà a favor –a la cambra, ERC, Compromís i EH Bildu els faran costat–, el PSOE s'abstindrà –així com el PDECat i el PNB–, i PP i Ciutadans votaran 'no' agafats de la mà.

El líder del PSOE a l'Assemblea, Ángel Gabilondo, ha criticat l'ús "partidista" de Podem. "Moció de censura sí, però aquesta moció de censura no", ha assenyalat als periodistes abans d'entrar al debat, estenent la mà a Podem per a un pacte de cara al 2019. El PP li ha reclamat que s'ho faci "mirar", perquè l'abstenció en la moció és "donar ales" a Podem.

Durant la seva intervenció, Espinar ha acusat el PP de "denigrar les institucions". "Senyora Cifuentes, és una granota més de la bassa d' Esperanza Aguirre", li ha etzibat. Al seu torn, Pablo Iglesias ha reptat el PSOE ha "demostrar" que planta cara al PP.