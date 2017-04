Duran i Lleida insisteix que el referèndum és inviable i veu ERC i PDECat interessats en responsabilitzar a l’altre del fracàs

Josep Antoni Duran i Lleida no ha cregut mai en la validesa d’un referèndum d’autodeterminació en el marc legal actual i ha insistit aquest dijous que el que planteja el Govern per al setembre és " inviable". En una entrevista a TV3, l’expresident d’Unió ha opinat que les tensions de les darreres setmanes entre ERC i el PDECat demostren que estan en un clima preelectoral que acabarà desembocant, segons diu, en unes eleccions autonòmiques. "Crec que els que tenen responsabilitats de govern tenen clar que no hi haurà referèndum", ha assenyalat, tot indicant que els dos socis del Govern busquen responsabilitzar a l’altre del fracàs que suposaria no complir la seva principal promesa.

"Que el referèndum es convocarà, és possible. Però no se celebrarà", ha insistit. En primer lloc, segons ell, perquè els polítics no volen ser inhabilitats i, en segon, perquè les empreses "imprescindibles" per tirar endavant el referèndum s’hi negaran perquè ja tenen l’experiència de la consulta del 9-N.

Duran ha subratllat, a més, que la Constitució no permet consultar la ciutadania sobre la independència, tot i que ell mateix va defensar des de la tribuna del Congrés dels Diputats l’abril del 2014 la transferència a la Generalitat de la competència per poder convocar el referèndum. Segons ha explicat, si el parlament espanyol ho hagués acceptat, la Generalitat no hauria pogut preguntar sobre la independència, perquè l’article 2 de la Constitució ho impedeix, sinó sobre una nova proposta per a Catalunya. De fet, això és precisament el que va negociar l’expresident del Parlament i coordinador del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Joan Rigol, amb l’enviat de Mariano Rajoy, Pedro Arriola, abans del 9-N.

Fallida d'Unió

Pel que fa a la fallida d’Unió, Duran i Lleida ha preferit no parlar-ne, tot i que ha reconegut que "van gastar massa", fet que va incrementar el deute fins a límits insostenibles sense representació parlamentària. El que sí ha volgut negar rotundament són les declaracions de l’actual diputat de JxSí i portaveu de Demòcrates, Antoni Castellà, que ha afirmat que el nucli dur d’UDC no va informar del deute als consellers nacionals fins que ja superava els 17 milions. " Castellà menteix amb majúscules", ha destacat.

Duran ha presentat el seu llibre ‘Un pa com unes hòsties’, que recull diverses de les reflexions que ha fet els darrers anys sobre el procés sobiranista, i ha avançat que en el Sant Jordi de l’any que ve podria tenir enllestides les seves memòries.