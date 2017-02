Duran i Lleida: "No crec que hi hagi referèndum i tots ho saben"

L'exlíder d'Unió i excap de files de CiU al Congrés, Josep Antoni Duran, ha ressuscitat políticament aquest divendres per opinar sobre el futur del procés. Des del País Valencià, ha assegurat s que no creu que es faci el referèndum sobre la independència de Catalunya durant aquest 2017, tal com va aprovar el Parlament el passat mes de novembre, sinó que se celebraran unes noves eleccions, i això és una cosa que segons la seva opinió "tots saben", en al·lusió als dirigents independentistes.

En declaracions als mitjans després de participar en la inauguració de les X Jornades que el Consell General de Procuradors d'Espanya (CGPE) celebra a Dénia, País Valencià, el també advocat ha respost que "no" hi haurà consulta vinculant a Catalunya malgrat el compromís que ha assumit el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Preguntat pel judici que acull a partir del proper 27 de febrer el Tribunal Suprem contra l'actual diputat del PDECat al Congrés Francesc Homs per presumptes delictes de prevaricació i desobediència en relació a la consulta del 9-N, l'exparlamentari s'ha limitat a mostrar el seu respecte a l'Administració de Justícia. "Les parts exposaran la seva tesi i finalment la Justícia decidirà", ha dit.

Tampoc ha volgut pronunciar-se sobre el futur polític de l'expresident Artur Mas, que la setmana passada va ser jutjat juntament amb les exconselleras Irene Rigau i Joana Ortega pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) també pel 9-N, encara que sí ha dit que espera que els que han tingut una conducta que s'ajusti a la legalitat quedin absolts.