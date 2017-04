Duran i Lleida sobre Puigdemont: "No em sembla un gran president"

L'exlíder d'Unió Democràtica Josep Antoni Duran i Lleida assegura que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no li sembla "un gran president" i que passarà a la història per portar Catalunya fins a un moment que serà analitzat històricament, en al·lusió al procés independentista.

En una entrevista a RNE, també ha apuntat que, en el cas de l'expresident Artur Mas, passarà a la història com qui va impulsar el procés, i que en funció de com acabi, podrà acabar la frase. Tot i admetre que va ser un col·laborador de Mas, ha recordat que es va distanciar públicament i privadament d'ell a partir del 2012, quan va considerar que l'extinta CiU s'estava equivocant "seguint el camí d'ERC".

Preguntat per l'expresident Jordi Pujol, Duran sí que considera que va ser "un gran president", però "amb un final que tindrà moltes ombres". Tot i això, ha defensat la tasca que va dur a terme per a Catalunya i al capdavant de CiU.

Sobre la reforma del reglament del Parlament impulsada per JxSí i la CUP per aprovar les lleis de desconnexió, creu que és "inadmissible", i també ha criticat que es parli de la possibilitat de fer una declaració unilateral d'independència (DUI). "De què serveix? Qui et reconeix? No hi ha capacitat de ser reconegut per ningú que valgui la pena", ha destacat Duran, després d'insistir en el seu vaticini que el referèndum es convocarà, no se celebrarà i es repetiran unes eleccions al Parlament que guanyarà ERC, que governarà amb els comuns.

En la seva opinió, no creu que s'arribi a l'extrem que els Mossos o les forces i els cossos de seguretat de l'Estat hagin de retirar les urnes perquè no creu que el referèndum se celebri i perquè dubta que, després de l'experiència del 9-N, hi hagi empreses disposades a col·laborar i facilitar el material necessari per dur-lo a terme.

Unió, un espai "reconstituïble"

Per a Duran, malgrat el final d'Unió, a Catalunya existeix un espai polític de centre moderat, catalanista i no independentista no cobert "que és perfectament reconstituïble", i que considera que és el que representava CiU. A més, no comparteix que els democristians haurien d'haver trencat abans amb CDC, malgrat que entén la reflexió, i creu que la seva gestió al capdavant d'Unió va tenir "coses positives i negatives".