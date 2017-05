ERC assumeix la proposta de la CUP i demana als comuns que se sumin a la negociació per establir les garanties del referèndum

Els comuns volen que el referèndum compleixi els requisits de la Comissió de Venècia. I ERC i la CUP els hi demanen que se sumin a una taula de negociació per establir les "garanties" de la consulta. La secretària general dels republicans, Marta Rovira, s'ha sumat aquest dijous al plantejament dels anticapitalistes i ha plantejat la creació d'un òrgan de coordinació format per ERC, PDECat, CUP, Podem i els comuns per definir junts les condicions del referèndum. "Ara és el moment de seure en una taula, compartir escenaris i posar-nos d’acord en les garanties que faran que hi hagi un referèndum efectiu perquè els catalans puguin viure en un país mes just i mes digne", ha exclamat des de l'Ateneu Barcelonès, on la Fundació Irla ha lliurat els seus premis anuals.

"Davant d'una majoria unionista formada per C's, PP i PSOE volem una majoria de demòcrates que ens permeti parlar de totes les garanties que li calen a un referèndum per a Catalunya", ha insistit. Rovira ha plantejat la creació "d'espais transversals i generosos" de ciutadans que defensin "el dret de vot dels catalans". La setmana que ve s'ha de votar la moció de CSQP al Parlament sobre la Comissió de Venècia i tant CUP com ERC ja han anticipat quina serà la seva resposta.

La número 2 d'Esquerra ha subratllat que la unitat dels "demòcrates" defensarà millor al 80% de la ciutadania que "creu que votar en referèndum resoldrà el conflicte". Un conflicte que Rovira situa entre "aquells que defensen els oligopolis i els que defensen el progrés social", i no entre Catalunya i Espanya.

El president de la Fundació Josep Irla, Joan Manuel Tresserras, ha estat el mestre de cerimònies i l’encarregat de reivindicar la legitimitat del procés sobiranista enfront de la "legalitat" que l’Estat posa com a barrera al dret a decidir. " Aquesta llei, marc legal i sistema judicial són absolutament il·legítims", ha exclamat. Una de les tasques de la fundació és, segons Tresserras, contribuir a què la ciutadania "assumeixi que la democràcia és abans que la llei i que no assumim el marc legal actual perquè és il·legítim".

Premis Irla

Durant l’acte, la fundació Irla ha lliurat els seus premis anuals. El del Memorial Francesc Macià, que distingeix una persona o entitat que hagin destacat per la seva acció en favor de la llengua, la cultura o la nació catalanes, ha estat en la modalitat individual per a Peter Bush, per haver traduït a l’anglès autors destacats de la literatura catalana com Mercè Rodoreda, Josep Pla i Quim Monzó. L'associació Drets també ha estat distingida amb el premi Macià "per la seva lluita pel respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania, els governants i les institucions catalanes".

El Memorial Lluís Companys, que reconeix una persona i una entitat que hagin destacat per la seva acció social, ha anat a parar a l’antropòloga Adriana Kaplan en la modalitat individual, per la seva lluita contra la mutilació genital femenina; i a la Fundació Surt en la modalitat col·lectiva, pel seu compromís amb els valors de l’equitat de gènere, la inclusió, la solidaritat i la transformació social.

Pel que fa al Premi d’Assaig Irla, Martí Petit ha estat el guardonat per un treball que posa sobre la taula els reptes a què l’escenari digital obliga a fer front a Catalunya en l’àmbit de la comunicació, "en un moment fundacional com l’actual".