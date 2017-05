ERC de Catalunya del Nord crida al vot en blanc en la segona volta de les eleccions franceses

Esquerra Republicana de Catalunya del Nord crida al vot en blanc en la segona volta de les eleccions presidencials franceses, que se celebra aquest cap de setmana. La decisió arriba després de la victòria del candidat liberal Emmanuel Macron per davant de la líder del Front Nacional, Marine Le Pen, en la primera volta, en un moment en què l'avantatge de Macron sobre Le Pen es podria escurçar després que el candidat de l'esquerra Jean-Luc Mélenchon no hagi demanat el vot per cap candidat.

Fa uns dies, el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, va defensar que en "l'escenari actual Macron és el mal menor", però aquest dimecres l'agrupació republicana de la Catalunya Nord, a través d'un comunicat, ha demanat el vot en blanc per la segona volta i ha deixat clar que a la primera volta tampoc no hi havia cap candidat disposat a "frenar la dreta" que representés "els pobles i nacions que han d'aguantar el centralisme jacobí francès". "E l lema 'Aturem la dreta francesa' no és ni votar Le Pen ni votar Macron", assenyalen els republicans, que posen de manifest que Macron és "l'home dels bancs" i el "'destrossaire del Codi del Treball", mentre que Le Pen és la "riquíssima hereva del seu papà" que crida a "més repressió policíaca".

L'agrupació d'ERC a la Catalunya del Nord exigeix que la defensa de la democràcia ha d'incloure el suport al "Procés posat en marxa a Catalunya i al dret a decidir el futur de qualsevol poble".

El PDECat, per la seva banda, ja s'ha desmarcat de la posició dels republicans i el diputat de la formació al Congrés, Jordi Xuclà, ha animat a través de Twitter a donar suport a Macron per aturar Le Pen.

Animo amb determinació als amics de Catalunya Nord votar Macron x parar l'extremadreta xenòfoba d Le Pen. La indiferència pot ser còmplice! https://t.co/3Z0eSgP13M — Jordi Xuclà (@jordixucla) 3 de mayo de 2017

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha defensat la mateixa posició des del seu compte de Twitter. Ella no ha citat directament a ERC, però ha remarcat la importància de deixar sola l'extrema dreta que representa Le Pen "sense ambigüitats".