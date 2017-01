ERC als 'comuns': "Sembla que se sentirien més còmodes si tot seguís com està"

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha fet aquest matí una crida als 'comuns' perquè " se sumin al referèndum que havien promès tantes vegades". Sabrià ha lamentat que "quan el plantejament era d'eleccions ells demanaven referèndum i ara que es demana referèndum, demanen eleccions" i ha afegit: "Ens costa entendre la posició dels 'comuns'. "Ens dona la sensació que se sentirien més còmodes si tot seguís com està". Per a Sabrià, que ha assegurat que el seu partit està "compromès" amb el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, "les majories per fer canvis a l’estat ni hi són ni hi seran", en referència a la possibilitat que Podem guanyi les eleccions espanyoles i permeti a Catalunya celebrar una consulta.

Sabrià també ha valorat que el seu partit està "molt satisfet" amb "el rumb del govern" i sobretot amb el "gir social que ERC ha pogut aportar". Una vegada més, el portaveu d'ERC ha assegurat que la consulta se celebrarà el setembre d'aquest any i ha conclòs: "Estem segurs que amb l’esforç de tots el podrem portar a terme".

El portaveu republicà no ha volgut parlar sobre els problemes interns de Junts pel Sí, que encara no sap quin serà el seu candidat a les properes eleccions. "Estem convençuts que els nostres companys de viatge resoldran aquestes situacions de partit", ha dit.