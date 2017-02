ERC de L'Hospitalet planta Millo en la seva visita a l'ajuntament

Esquerra Republicana de L'Hospitalet de Llobregat no reconeix al delegat del govern espanyol, Enric Millo, com a interlocutor. La formació local dels republicans ha aprofitat la vista del representant de La Moncloa aquest dimarts el matí per expressar la seva discrepància i deixar-lo plantat en la recepció institucional que capitanejarà l'alcaldessa socialista de la ciutat, Núria Marín.

En un comunicat, el portaveu municipal, Antoni Garcia, ha anunciat que no participarà en la trobada d'avui a la una del migdia. El dirigent republicà ha criticat Millo, com a representant de l'executiu de Mariano Rajoy, per "atacar" les institucions catalanes, per la judicialització de la llibertat d'expressió i per una actitud que considera "antidemocràtica" per voler impedir que es celebri el referèndum.

A banda de les reclamacions nacionals, Garcia també ha fet referència a les qüestions locals. Per a Garcia, la delegació del govern espanyol "menysprea" els ciutadans de Catalunya i L'Hospitalet amb els "incompliments" en les inversions de Renfe, a més de la "manca de compromís" amb el soterrament de les vies que divideixen la ciutat. També ha nombrat les promeses de millorar l'estació Bellvitge-Gornal.

La resposta d'ERC de L'Hospitalet arriba després que Millo hagi assegurat que hi ha reunions secretes "a tots els nivells" entre la Generalitat i La Moncloa i haver estat contradit pel líder del PP, Xavier García Albiol, i qüestionat per Mariano Rajoy.