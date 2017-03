ERC i el PDECat demanen que Margallo comparegui al Congrés per explicar els contactes amb altres països per frenar el procés

ERC i el PDECat han entrat aquest dijous al Congrés dels diputats dues peticions de compareixença de l'exminixtre d'Exteriors espanyol José Manuel García Margallo perquè expliqui en seu parlamentària les seves declaracions en què va dir que es deuen "molts favors" a una "gran quantitat de gent" perquè es posicionin en contra del procés sobiranista de Catalunya.

El diputat del PDECat Jordi Xuclà ha registrat la petició per part del partit integrat al grup mixt, mentre que la dels republicans porta la signatura de Joan Tardà.

Margallo va fer aquestes declaracions en una entrevista a 13TV, després del debat que va protagonitzar amb l'expresident de la Generalitat Artur Mas a Madrid. Margallo va explicar que s'havien reunit, per exemple, amb representants dels països bàltics almenys "quatre vegades", tot i que allà, assegura, no hi tenen "interessos econòmics", sinó que s'hi va reunir per parlar del tema català, que, tal com va explicar en l'entrevista, s'ha relacionat moltes vegades amb la Via Bàltica i alguns representants polítics s'hi havien mostrat favorables en diverses ocasions.

L'exministre també ha explicat que ha visitat el Canadà i el Vaticà, entre d'altres països. Segons Margallo, la majoria d'estats del món no estan a favor dels processos de secessió.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, també han mostrat el seu malestar amb les declaracions de Margallo.