ERC acusa el PDECat d'estar "més pendent del partit que del país"

Les discrepàncies entre el PDECat i ERC tornen a aflorar. Aquest dijous, el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha acusat el PDECat d'estar "més pendent del partit que del país". En una entrevista a l'ACN, el republicà no entén per què el PDECat vol marcar perfil propi ara i obrir la porta a remarcar les diferències dins de Junts pel Sí amb votacions diferenciades al Parlament. En plena fase final del procés, Sabrià considera que caldria que "tothom estigués més pendent del país que no pas del partit".

"Ens grinyola la voluntat de marcar perfil com a partit", ha etzibat el portaveu republicà a la direcció del PDECat. En aquest sentit, Sabrià ha afirmat que la seva formació no està "gens pendent d'unes eleccions ni del partit" i ha afegit que "tothom hauria de fer el mateix".

De totes maneres, el republicà ha afirmat que no té "cap dubte" que "en tot el que fa referència al procés, han anat, van i hauran de seguir anant a l'una" les dues formacions sobiranistes, "perquè és el que toca ara mateix". "Junts pel Sí no em fa patir especialment, tots sabem per què hi som, allà", ha conclòs.