ERC i el PDECat xoquen per la figura de Jordi Pujol

“Jordi Pujol és el pitjor que li ha passat a Catalunya i a la política catalana juntament amb Ciutadans”. Aquesta afirmació del diputat d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, en una entrevista a Europa Press, va generar una nova picabaralla entre els republicans i els seus socis, el PDECat. Rufián va referir-se amb dures paraules a Pujol en una setmana en què el primogènit del clan ha acabat a la presó i la policia ha escorcollat la casa de l’expresident.

“És un capo, un polític que, com tants altres, va pensar durant molt de temps que aquest país era el seu negoci, casa seva. No sé si he sigut prou clar”, va dir Rufián, que també va recordar les aliances de Pujol amb els governs espanyols de Felipe González i José María Aznar. Va fer-ho per demostrar que els governs de l’expresident no van estar mai relacionats amb el sobiranisme i separar el cas Pujol de l’independentisme: “Qui pensi que Pujol té alguna cosa a veure amb el Procés em sap greu, però no és així”.

Les declaracions de Rufián van indignar el PDECat, que fa equilibris amb la figura de Pujol: renega de la corrupció però defensa el llegat polític i l’obra de govern. La coordinadora general del partit, Marta Pascal, va posar d’exemple el mateix Rufián per defensar l’expresident: “Quan sento Rufián parlant un català i un castellà fantàstics penso que aquesta és la Catalunya que construïm, la de l’ascensor social i la d’un sol poble, que és també gràcies als governs del president Pujol”. Pascal va definir l’expresident com a “creador” de l’estat del benestar i va recordar-lo com a impulsor de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), centre on han estudiat tant ella com el diputat d’ERC.