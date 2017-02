ERC rebutja "l'operació pastanaga": "El referèndum és innegociable"

" L'operació diàleg no ha existit mai". És l'opinió que ERC transmet des que el govern espanyol la va posar en marxa de la mà de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. En canvi, les que els republicans estan convençuts que sí existeixen són l'operació Catalunya i l'operació pastanaga. En referència a aquesta última, el portaveu d'Esquerra, Sergi Sabrià, ha deixat clar aquest dilluns que l'independentisme no renunciarà al referèndum "a canvi de la promesa que l'Estat pugui començar a complir totes aquelles qüestions que ja hauria d'haver complert des de fa anys". "Li volem recordar al senyor Enric Millo que el referèndum és innegociable", ha subratllat en la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiva del partit.

Com ja van fer ahir el president del Govern, Carles Puigdemont, i la consellera de Presidència, Neus Munté, Sabrià ha negat les afirmacions del delegat del govern espanyol a Catalunya i, per tant, l'existència de cap reunió secreta entre la Generalitat i l'Estat per parlar del referèndum (o de les hipotètiques alternatives que ofereixi l'executiu espanyol). El portaveu dels republicans ha matisat, però, que el que sí que hi ha són contactes entre consellers i ministres per tractar temes sectorials.

"Mantenim la voluntat de tenir les portes obertes al diàleg fins a l'últim dia, però hi hagi o no acord pel referèndum, la data límit és el setembre", ha insistit. Com explica aquest mateix dimarts el president d'ERC, Oriol Junqueras, en un article a El Punt Avui, per als republicans "no hi ha alternativa a la democràcia" i "exercir la sobirania" és "irrenunciable", tant des del punt de vista nacional com econòmic i social.