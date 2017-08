Sabrià no és partidari de recórrer a un decret llei per aprovar la llei del referèndum

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha explicat aquest divendres que per aprovar la llei del referèndum és partidari que els diputats la votin i no recórrer a la via del decret llei. "Com a diputats, hem estat escollits per votar la llei", ha assenyalat Sabrià. De totes maneres, el republicà ha assegurat que "totes les vies estan obertes" i que hauran "d'escollir la millor possibilitat".

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Sabrià també ha explicat que ERC és partidària d'aprovar la llei de transitorietat jurídica abans de l'1-O, tal com també reclama la CUP. De fet, els cupaires demanen que es faci abans de l'Onze de Setembre, quan també exigeixen que es "formalitzin" tots els tràmits necessaris per fer el referèndum. El PDECat, per la seva banda, és partidari de fer-ho després del referèndum, un cop hi hagi "un mandat", va assegurar aquesta setmana la coordinadora general de la formació, Marta Pascal.

Sabrià ha assegurat que les forces independentistes tindran sempre "les portes obertes" per dialogar amb l'Estat. El republicà ha explicat que si guanya el 'no', caldrà convocar unes noves eleccions autonòmiques, i si guanya el 'sí', caldrà "negociació i diàleg" amb l'Estat.

Això sí, després dels atemptats de la setmana passada, Sabrià també ha demanat a l'Estat que doni accés als Mossos d'Esquadra a l'Europol. Considera que la seguretat "no pot dependre d'una decisió política". Per això, ha defensat que els Mossos han de tenir coordinació amb la branca internacional per no perdre informació. Si no es fes així, ha explicat, "algú s'equivocaria".