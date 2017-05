Tardà acusa a La Caixa i a Florentino Pérez de ser corruptors: "Representen els senyors de la corrupció"

"Jo mai he votat a [Jordi] Pujol. I ERC mai hi ha compartit Govern". Amb aquestes dues frases el portaveu d'ERC al Congrés Joan Tardà ha volgut desmarcar-se de la família Pujol Ferrusola després que noves informacions hagin posat en el punt de mira la dona de l'expresident Marta Ferrusola: el manuscrit que parla en llenguatge eclesiàstic per amagar moviments de diners a Andorra.

El dirigent republicà, en una entrevista a TVE, ha assegurat que sent "fàstic" pel cas Pujol però també ha assenyalat als qui considera com a "senyors" de la corrupció. "Amb els Pujol estem parlant de la persecució dels criats", ha dit. Tardà ha parlat de grans empreses com OHL, La Caixa o Florentino Pérez com una "oligarquia de corruptors".

"Són els que decideixen quan i on es construeix una autopista o un magatzem de gas i s'asseguren que, si no els va bé, l'Estat els rescatarà", ha apuntat Tardà arran del cas Castor o del rescat de les autopistes radials de Madrid.

No és la primera vegada que, des d'ERC, els seus dirigents asseguren que senten "fàstic" pels casos de corrupció que afecten els Pujol. El president del partit, Oriol Junqueras, ja la va fer servir el 2015 per referir-se al cas de les ITV que afecta Oriol Pujol i, recentment, ha estat el portaveu del partit, Sergi Sabrià, qui es va expressar de forma similar en parlar dels cas Palau i el presumpte finançament il·legal de CDC. El portaveu adjunt dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, fins i tot va opinar que " els Pujol són el pitjor que li ha pasat mai a Catalunya".

Per la seva banda, el vicepresident primer de la Mesa del Parlament i antic dirigent de la cúpula de Convergència, Lluís Maria Corominas, s'ha volgut desmarcar també del cas Pujol en una entrevista a TV3, però no ha entrat a valorar les darreres informacions sobre Ferrusola. Ha apostat per no pronunciar-se sobre un cas que està als jutjats i ha instat a fer-ne una valoració quan la sentència sigui ferma.

"Soc la mare superiora, traspassi dos missals": el llenguatge en clau de FerrusolaEn el marc de la causa contra els Pujol, aquesta setmana ha transcendit un nou manuscrit de l'any 1995 en què Ferrusola parlava en clau per fer moviments de diners a l'estranger. "Reverend mossèn. Sóc la mare superiora de la Congregació, desitjaria que traspassés dos missals de la meva biblioteca a la biblioteca del capellà de la parròquia. Ell ja li dirà on s’ha de col·locar. Molt agraïda. Marta", diu el document.

El text acompanyava una sol·licitud d’operacions en compte per traspassar dos milions de pessetes, el que en el llenguatge clau de Ferrusola serien "dos missals". Davant aquestes noves informacions, els advocats de la família han assegurat que es tracta d'un fotomuntatge.