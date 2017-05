ERC confirma que votarà a favor de la moció de censura de Podem contra Rajoy

Si Pablo Iglesias defensa explícitament el referèndum previst per a la segona quinzena de setembre des de la tribuna del Congrés - cosa que ja s'ha compromès a fer-, Esquerra votarà 'sí' a la moció de censura de Podem en contra del president del govern espanyol, Mariano Rajoy. El portaveu dels republicans a Madrid, Joan Tardà, ha confirmat aquest dimarts la seva posició després que la presidenta de la cambra, Ana Pastor, fixés el debat per al 13 de juny. Esquerra ha "celebrat" des d'un primer moment la iniciativa d'Iglesias perquè creu que és "una moció de censura contra un règim corrupte".

"No és una qüestió de confiança a Pablo Iglesias", ha puntualitzat Tardà, i ha animat el PDECat, que ha creat una comissió mixta amb Podem per decidir la seva posició, a sumar-se a la iniciativa. Esquerra creu que és vital que a Madrid "convergeixin" els partits independentistes amb els "compromesos amb el dret a decidir". " Tots els sobiranistes tenim l'obligació democràtica de convergir", ha conclòs en roda de premsa des del Congrés.

A més d'Esquerra, Podem té el 'sí' dels quatre diputats de Compromís -amb qui es van presentar el 26-J però després van decidir anar al grup mixt-; també s'inclinen per avalar la moció de censura els dos diputats d' EH Bildu.

Comissió mixta PDECat-Podem

La bona sintonia entre la Generalitat i Podem a Madrid es va escenificar ahir en la conferència del president del Govern, Carles Puigdemont, a la capital espanyola, on va demanar un diàleg "sincer", però on ja va advertir que no té intenció d'aturar el referèndum. Iglesias va ser l'únic líder de partits espanyols que va assistir-hi i prèviament es va reunir amb Puigdemont; el portaveu d'En Comú Podem, Xavier Domènech, i el del PDECat al Congrés, Carles Capuzano, per parlar de la moció de censura.

Tots quatre van convenir impulsar una comissió mixta on es puguin explorar els suports a la moció. A més de demanar a Podem que reconegui el referèndum i els seus "efectes jurídics", posa com a condició acordar un programa socioeconòmic "emmarcat en el projecte polític europeu" i que assumeixi el Pacte d'Estabilitat a la Unió Europea. " Ningú no pot donar per suposat que el PDECat estigui en la moció de censura", va dir Campuzano.