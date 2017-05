ERC es mostra disposada a consensuar les garanties del referèndum amb els comuns en "formats diferents" a la cimera del Govern

ERC no vol deixar els comuns fora de l'acord pel referèndum, malgrat que el partit liderat per Xavier Domènech ja ha rebutjat participar en la reunió d'aquest dilluns al Palau de la Generalitat. La secretària general dels republicans ha subratllat la importància de la "unitat" dels demòcrates per consensuar les condicions de la consulta unilateral i s'ha mostrat disposada a establir una negociació amb els comuns en "altres formats" on se sentin més còmodes. Rovira ha evitat referir-se directament al Pacte Nacional pel Referèndum, l'espai que reivindica Catalunya en Comú, però ha garantit que seuran amb ells "en tots els formats".

En la roda de premsa posterior a l'executiva del partit, la número dos d'Esquerra ha explicat que respecten la decisió dels comuns de no assistir a la cimera d'aquest dilluns. La seva absència no impedirà que els presents ( PDECat, ERC, CUP, MES, Demòcrates i Podem) comencin a parlar de les "condicions" que ha de complir el referèndum del setembre perquè sigui vinculant. Segons ella, el Govern començarà a oferir informació als partits sobre els preparatius de la consulta aquest mateix dilluns en una "primera reunió", que tindrà continuïtat en el futur. "La voluntat de la cimera d'aquesta tarda és parlar dels marcs per fer el referèndum i que el Govern ens ensenyi les cartes i ens expliqui en quina situació estem", ha explicat.

I, tot plegat, acabarà arribant a Catalunya en Comú encara que no participin en la cimera. Esquerra està disposada a parlar-hi allà on se sentin "més còmodes". La secretària general dels republicans ha preferit, però, no parlar d'una hipotètica convocatòria del Pacte Nacional pel Referèndum. "Seguirem treballant per veure com ens asseiem amb els comuns, quanta informació els arriba i quina els fem arribar", ha assenyalat. En tot cas, els ha instat a triar: "Han de decidir si volen empènyer el canvi o si volen estar al costat dels immobilistes".

"Ara venen els moments més durs. Plegats hem de trobar els espais necessaris perquè el referèndum sigui efectiu i el resultat vinculant", ha afegit Rovira. En aquest sentit, ERC ha demanat al Govern que els pròxims dies anunciï la data i la pregunta del referèndum, un cop hagi pogut recollir les opinions de les forces polítiques sobiranistes. "La data l'hem de tenir en el termini més curt possible, sempre que no es menystingui el consens polític", ha recalcat.

El diàleg, la unitat i el consens entre les forces que defensen el dret a decidir serà clau, segons Rovira, per afrontar els "mesos més durs" del Procés. ERC descarta l'acord amb l'Estat per les reiterades negatives del govern espanyol a seure a parlar amb el Govern català, l'última aquest mateix dilluns a través de les declaracions de la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha garantit que l'executiu estatal farà "el que calgui" perquè no es faci el referèndum.

Les condicions de la Comissió de Venècia

Fa un parell de setmanes, JxSí i CSQP van acordar al Parlament que el Govern demanés assessorament sobre el referèndum a la Comissió de Venècia. Aquest dilluns Rovira ha insistit que les condicions que fixa el codi de bones pràctiques de la Comissió són assumibles si hi ha acord amb l'Estat, malgrat que el Govern treballi ja per intentar complir-ne el màxim encara que l'Estat segueixi intentant bloquejar la consulta.

La cimera d'aquest dilluns al Palau de la Generalitat està enfocada precisament al diàleg entre partits per intentar consensuar les "garanties democràtiques" que ha de tenir el referèndum unilateral, que el Govern està decidit a convocar al setembre.

Sense sorpreses per l'actitud de Pedro Sánchez

Esquerra no ha dubtat en cap moment que el PSOE mantindria la mateixa posició respecte al referèndum d'autodeterminació fos qui fos el secretari general. Per això, Marta Rovira ha explicat que no els sorprèn que Pedro Sánchez, un cop ha guanyat les primàries, ofereixi la seva col·laboració a Mariano Rajoy en el conflicte català, segons informen alguns mitjans que es fan ressò d'una conversa telefònica entre els líders dels dos principals partits espanyols.

"No és nou. El PP ja tenia abans el suport del PSOE i també de Cs per evitar el referèndum. I no teníem la impressió que això hagués de canviar amb les primàries", ha respost Rovira quan se li ha preguntat per la posició de rebuig a la consulta dels socialistes.