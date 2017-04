ERC opta per continuar al govern de Manresa i mantenir Estefanell com a presidenta del grup municipal

"La pèrdua de confiança manifestada per l'alcalde Valentí Junyent envers la fins ara primera tinent d'alcalde, Mireia Estefanell, no pot condicionar la continuïtat d'aquest govern". Aquesta és la conclusió a la qual ha arribat ERC a Manresa, després que la militància es reunís aquest dimecres per decidir com tancar la polèmica arran de les gravacions al número dos del PDECat, David Bonvehí.

Manresa calla i amaga les ferides de la gravació a BonvehíEls republicans ratifiquen en un comunicat "el compromís amb Manresa i la voluntat de continuar al govern i de treballar per un projecte de ciutat compartit amb els socis de coalició". Un projecte que valoren "positivament" i que l'assenyalen, també, com a resultat de "l'esforç i el treball" de tots els seus regidors i regidores. És per això que el partit referma la seva confiança en Estefanell i ha decidit mantenir el seu rang a l'ajuntament: " Continuarà com a presidenta del grup municipal".

Amb tot ERC emplaça l'alcalde i l'equip de govern "a posar-se a treballar per reestructurar el cartipàs municipal, coincidint amb l'equador de mandat, de manera que permeti aprofitar les capacitats de tots els regidors i regidores, superant debilitats, i millorant la cohesió de l'equip".