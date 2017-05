ERC enterra la moció de censura del PSC a Cerdanyola del Vallès i el PDECat ho lamenta

La moció de censura a l'alcalde de Cerdanyola no prosperarà. El grup municipal d'ERC, després d'abordar el debat amb l'assemblea local de la localitat, no donarà suport a la iniciativa del PSC de fer fora del càrrec Carles Escolà que negociava juntament amb el PDECat i a la qual estava disposat a donar suport el PP. Cs ho havia descartat perquè no volia que els partits sobiranistes formessin part de l'eventual nou govern.

Fonts de tots els partits consultades per l'ARA apuntaven a Víctor Francos com el candidat alternatiu que el PSC volia presentar en la moció de censura, sempre que comptés amb els suports de PDECat, ERC i PP, necessaris per rellevar l'alcalde de Compromís per Cerdanyola (CUP). Sobre aquesta decisió planava la possibilitat que els actuals socis de Govern a la Generalitat apartessin un alcalde de caire sobiranista en benefici d'un candidat socialista. Amb tot, tal com va explicar aquest diari, en cas d'accedir al govern municipal, Francos no s'oposaria a posar les urnes si la majoria del ple així ho decidia.

A través d'un comunicat, ERC ha explicat que "valora l'esforç del PSC i els partits involucrats" en la proposta de moció de censura, amb l'objectiu de solucionar la "paràlisi del govern actual". Tot i això, els republicans han preferit "treballar activament" per superar-la de manera conjunta -ja sigui amb el govern com amb l'oposició-.

L'assemblea local d'ERC referma el seu compromís perquè Cerdanyola aporti el seu granet de sorra en el "procés democràtic que ha de portar a la independència", així com a una "renovació real en el fons i la forma de fer política".

El PDECat lamenta la decisió

Segons ha pogut saber l'ARA, les files del PDECat al municipi vallesà lamenten el posicionament adoptat per ERC, que enterra qualsevol opció que la moció de censura pugui prosperar.