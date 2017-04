ERC destitueix un assessor de la Diputació per amenaces a un membre de Societat Civil Catalana

ERC ha destituït "de totes les seves responsabilitats amb efectes immediats" Carles Feiner, fins ara assessor a la Diputació de Barcelona, per les seves amenaces a Juan Arza, membre de l'entitat Societat Civil Catalana (SCC).

Arza va fer un tuit en què assegurava que li feia "fàstic" veure que "els assassins de Miguel Ángel Blanco vulguin utilitzar les mans blanques com a símbol de la seva nova operació de propaganda", i Feiner, des del seu perfil a Facebook va escriure: "El que em produeix fàstic és que fills de puta feixistes i 'ejpañioles' com Juan Arza no sàpiguen viure sense tocar els collons al proïsme. Quan siguem independents haurem de gestionar aquesta realitat generosament. Allò que em demana el cos no és acceptable. Deixo constància pública del tema perquè si algun dia se me'n va la pinça i li arrenco el cap a un d'aquests fills de puta ningú pensi que la cosa és gratuïta".

540x799 Facebook Facebook

En un comunicat, el grup d'ERC a la Diputació de Barcelona ha anunciat que en tenir coneixement de les manifestacions de Feiner ha decidit destituir-lo "de totes les seves responsabilitats amb efectes immediats", mesura que ja li ha estat comunicada.

"Les seves manifestacions són del tot incompatibles amb el projecte polític d'Esquerra. Esquerra defensa una república de dones i homes lliures fonamentada en el respecte, i les amenaces no poden tenir-hi cabuda", ha argumentat ERC en el seu comunicat.

Tant el PP de Catalunya, com Ciutadans, com la mateixa Societat Civil Catalana, havien demanat el "cessament immediat" de Feiner, que exercia d'assessor tècnic d'ERC a la Diputació de Barcelona. Feiner també és conegut com a ' Negre' i va ser president dels Minyons de Terrassa.

Després de l'enrenou generat per les seves afirmacions, Feiner ha penjat a Facebook un nou missatge en què demana "excuses" a Arza per si el seu comentari "s'ha pogut interpretar de manera amenaçadora", comentari que, segons ell, "ha d'interpretar-se en sentit figurat".