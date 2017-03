ERC evita polemitzar amb el seu soci de Govern

L’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz i l’exdirector de l’Oficina Antifrau Daniel de Alfonso conspiraven per poder incriminar en algun cas de corrupció el president d’ERC, Oriol Junqueras, o algun familiar seu. Les converses difoses ara fa un any per Público són una prova suficient, segons els republicans, per entendre que les clavegueres de l’Estat han intentat empastifar-los i “no ho han aconseguit”. “En 86 anys d’història no hem tingut ni un sol cas de corrupció”, expliquen sovint els dirigents d’ERC. Ahir les referències que Artur Mas va fer sobre Esquerra a la ràdio no van agradar ni a militants ni a dirigents del partit, però la direcció va preferir no fer sang del tema i esquivar qualsevol polèmica amb el PDECat. Fonts consultades per l’ARA remarquen que la lluita contra la corrupció és una part fonamental del seu ADN i que ho continuarà sent en el futur, hi hagi o no guerra bruta contra ells.

Mas opina que l’Estat carrega contra el PDECat perquè li fa “més por” que ERC. Els republicans prefereixen no pensar en qui fa més por a qui i centrar-se a aconseguir erradicar i prevenir casos de corrupció com el que s’està jutjant aquesta setmana a la Ciutat de la Justícia. Les confessions de Fèlix Millet i de Jordi Montull van provocar, de fet, una reacció contundent del partit. “El que hem sentit ens produeix rebuig i un fàstic profund”, indicava dimecres passat el portaveu d’Esquerra, Sergi Sabrià. Ell mateix afegia que ERC “té el llistó molt alt” i que volen que “tothom el tingui al mateix nivell”.

No hi haurà resposta, doncs, a les paraules de l’expresident com tampoc n’acostuma a haver-hi per valorar opinions personals d’altres líders polítics. La màxima del junquerisme continua sent no opinar sobre el que opinen els altres, encara que opinin sobre tu.