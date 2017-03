ERC exhibeix múscul com a garant del referèndum unilateral

“Senyor Rajoy, li oferim sincerament la mà per dialogar bilateralment. I als espanyols demòcrates els diem que aquesta mà que seguirem estenent mai renunciarà a defensar la democràcia, a exercir el dret de vot, i mai renunciarà ni a les urnes ni a les paperetes”. En castellà i davant les 5.000 persones que van omplir ahir el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), el president d’ERC, Oriol Junqueras, va presentar el seu partit com el garant del referèndum o referèndum, i va garantir que al setembre els catalans decidiran el seu futur. Els republicans van exhibir múscul i capacitat de mobilització en un moment que consideren determinant per guanyar el dret a decidir dels catalans. Ho van fer reconeixent la tasca del Govern i del president, Carles Puigdemont, a qui van ovacionar. Ahir Junqueras i la número 2 del partit, Marta Rovira, van reconèixer que els pròxims mesos seran “molt durs” i l’Estat farà servir totes les eines per “aturar la democràcia”. La recepta contra tot plegat la va donar el portaveu dels republicans a Madrid, Joan Tardà, que va reclamar la unitat del sobiranisme per fer valer el que vol “un 80% de la ciutadania”, de manera “cívica, però, si cal, insubmisa”.

ERC només es planteja construir la República a partir d’un referèndum, pel qual no esperaran el permís de l’Estat. Aquesta és la idea que els republicans van voler traslladar als altres al·ludits de la nit: els comuns. “Una immensa majoria està disposada exercir el dret de vot en un referèndum. Si realment volen transformar la realitat, enlloc no trobaran una oportunitat més certa que fer-ho amb tots nosaltres aquí, al nostre país”, els van remarcar. Junqueras els va retreure l’oposició al referèndum unilateral i va dubtar del seu compromís amb la democràcia perquè avantposen la legalitat espanyola a la “voluntat” de la gent.

El mirall d’Eslovènia i el Quebec

Present, passat i futur d’ERC es van donar cita ahir al CCIB en l’acte central de la campanya que ERC fa mesos que ha impulsat al territori per definir la República que vol construir. Entre els convidats hi havia els presidents de les principals entitats sobiranistes i alguns dels líders d’altres moviments autodeterministes d’arreu del món. Catalunya vol ser independent a través d’un referèndum, com abans ho han intentat, amb èxit, Eslovènia, i sense, el Quebec. Peter Jambrek, un dels ideòlegs de la Constitució eslovena, va recordar com el 1987 uns quants intel·lectuals van plantejar el que tres anys més tard es convertiria en un referèndum de participació massiva (87%) i amb un ampli suport al sí (90%), tot i el veto de Iugoslàvia. La independència no es va proclamar fins al juny següent i les amenaces militars es van complir, però els tancs es van acabar retirant al cap de 10 dies. Al Quebec el líder de l’oposició, Jean-François Lisée, va recordar com “l’estratègia de la por va servir” per derrotar-los en la consulta pactada del 1995. Dos exemples de referèndum o referèndum que inspiren els republicans en la fase final del procés.