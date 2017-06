ERC insta el govern espanyol a posar les urnes si tan convençut està que els independentistes han perdut suport

ERC descarta. Aquest dilluns el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, ha convidat el govern espanyol a posar les urnes si tan convençut està que l'independentisme no és tan fort com abans.



En una entrevista a TVE era la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, la que afirmava que els independentistes " si estan tan segurs d'aquesta situació que posin les urnes i calibrin si hi ha més gent del 'sí' que del 'no'", li ha respost Sabrià en roda de premsa.



Esquerra està convençuda, a més, que a mesura que s'apropi l'1 d'octubre, els partidaris del 'no' també es començaran a mobilitzar. "Aquesta no és només l'oportunitat de la gent del 'sí', sinó també els del 'no', per defensar el que ells creuen", ha opinat el portaveu dels republicans.





Després de l'anunci divendres passat de data i pregunta i de la mobilització de diumenge a Barcelona, ERC està convençuda que els "demòcrates" estan disposats "a mobilitzar-se on calgui i quan calgui". De fet, Sabrià ha insistit que el conflicte no es dirimeix entre independentistes i no independentistes, sinó " entre els que volen exercir la democràcia i els que volen impedir que s'exerceixi". Com ha explicat Carles Puigdemont a RAC1, la llei que permetrà convocar el referèndum s'aprovarà a finals d'agost al Parlament . Sabrià ha afegit des de la seu d'ERC que no consideren important si es presenta una llei específica per al referèndum o si tot s'inclou dins la llei de transitorietat, però sí que ha deixat clara l'opinió dels republicans: "El més important és donar cobertura a tots els passos que farem, i això és el que passarà a finals d'agost", ha indicat.

En aquest sentit, Sabrià ha posat l'exemple de la compareixença aquest dilluns al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de Joan Josep Nuet. "Tornem a veure com el que realment està en perill és la democràcia. I no hi ha neutrals en aquesta qüestió", ha conclòs.