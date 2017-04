ERC insisteix que no va tenir res a veure amb la gravació de la conversa de Bonvehí

El portaveu d' ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha reiterat aquest dilluns al migdia que la gravació i la difusió de la conversa del coordinador organitzatiu del PDECat, David Bonvehí, en el transcurs d'un dinar amb membres del seu partit a Manresa, "no té res a veure" amb els republicans. "Em remeto a les paraules dels companys de partit", ha dit Rufián en declaracions als periodistes des dels passadissos del Congrés recollides per l'ACN. " La veritat és que el millor que pots fer perquè no et passi això és no dir segons quines coses", ha afegit el portaveu d'ERC en referència al "candidat autonomista" pel qual Bonvehí aposta en cas de "fracàs" del procés sobiranista, segons es va poder escoltar en la conversa publicada pel 'diario.es'.

Tot i que fa dies que el PDECat apunta directament cap a Mireia Estefanell i Pere Culell, regidora i exregidor d'Esquerra a l'Ajuntament de Manresa, el partit ha negat des del primer moment tenir cap vinculació amb la gravació i difusió de la conversa. En un comunicat de dijous passat, ERC va assegurar que no tenia "cap tipus de relació" amb l'episodi i va afirmar que són els principals interessats a esclarir els fets.