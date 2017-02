ERC defensa la presumpció d'innocència de Mas i de CDC pel cas 3%

ERC no vol carregar contra el seu soci de Govern pel cas 3%, que investiguen els jutjats del Vendrell, perquè no hi ha cap sentència judicial que condemni Convergència ni els seus dirigents. El líder dels republicans a Barcelona, Alfred Bosch, ha defensat aquest dilluns la presumpció d'innocència del president del PDECat, Artur Mas, després de les informacions que han anat publicant durant el cap de setmana els mitjans de comunicació vinculades a la investigació del cas Pika. Des d'Esquerra es confia en la decisió del jutge en aquest cas i en la resta de casos vinculats amb la corrupció. Bosch tampoc ha volgut relacionar les investigacions del 3% amb una campanya de l'Estat contra el procés sobiranista.

" Volem que es lluiti contra la corrupció, i per això volem construir un país millor", ha afegit el president del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona. "Si hi ha algun indici sobre pràctiques corruptes s'ha d'anar als tribunals i nosaltres respectarem la decisió", ha recalcat. Segons ell, "no s'ha de polititzar la justícia ni judicialitzar la política".

La lluita contra la corrupció és un dels eixos que s'han tractat durant la campanya que ERC va engegar ara fa uns mesos sobre el futur de Catalunya i que dissabte tindrà al Fòrum l'episodi central. Sota el títol ' Guanyem la República. Fem-ho', els republicans intentaran reunir més de 3.000 persones en el que esdevindrà l'acte més multitudinari de la història del partit. "El que volem és explicar que passem a l'acció per poder votar el futur del nostre país", ha apuntat.

ICV carrega contra Mas

Una opinió molt diferent a la d'ERC és la que ha expressat aquest mateix dilluns el coordinador nacional d' ICV, David Cid. Per al líder ecosocialista, " Mas hauria de deixar d'usar el nom de Catalunya i el del dret a decidir per tapar els seus casos de corrupció". Cid ha recordat que, a més de la investigació oberta pel 3%, aquesta setmana s'inicia el judici pel cas Palau, en el qual també es jutjarà el possible finançament il·legal de CDC.

"No som davant d’un cas aïllat", ha dit el coordinador nacional ecosocialista, que ha afirmat que el cas 3% "té múltiples ramificacions". "Som davant de nombrosos casos de corrupció amb ramificacions. Una presumpta Gürtel catalana", ha conclòs.