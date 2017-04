ERC reclama responsabilitats polítiques al PP per la investigació de Zaplana

Quan els casos de corrupció es multipliquen al voltant del PP, el partit presidit per Mariano Rajoy ha decidit optar per assenyalar els corruptes com a pomes podrides i reivindicar l'honestedat de l'organització. Una estratègia que han fet servir en el passat i per la que han tornat a optar des de la setmana passada en el marc de l'operació que investiga la corrupció del PP a la Comunitat de Madrid. ERC ha criticat aquest dilluns aquesta tàctica i ha reclamat que s'assumeixin responsabilitats polítiques. " Sobta que ningú demani perdó. Que no s'assumeixin responsabilitats polítiques que se'n deriven de tot aixó", ha lamentat el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, després de conèixer que Eduardo Zaplana, exministre amb José María Aznar i expresident de la Generalitat Valenciana, està sent investigant en l'operació Lezo.

"La setmana passada es recordava que 11 dels 14 ministres d'Aznar estan sent investigats per diferents motius en qüestions vinculades amb la corrupció. Ara ja són 12 de 14. Poques coses més podem afegir que la vergonya que sentim", ha afegit. Segons ell, la corrupció al principal partit de l'Estat " alimenta el projecte independentista", perquè es basa en "fer un país net que faci front a la corrupció fins a les últimes conseqüències".