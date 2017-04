ETA qualifica el desarmament de ser "un èxit" i anuncia un debat intern "per avançar"

ETA ha fet públic un comunicat aquest diumenge al diari 'Gara' coincidint amb l'Aberri Eguna (Dia de la Pàtria basca) on justifica el desarmament i anuncia un debat intern amb el qual prendrà decisions "per avançar", però no esmenta si aquest debat por comportar la dissolució de l'organització.

L'organització també destaca la contribució al desarmament dels autoanomenats "artesans de la pau" i valora el suport de les institucions basques, "malgrat que en l'últim noment hi hagut algun nyap" dels partits i els sindicats.

ETA qualifica el desarmament de la setmana passada d''èxit", fruit de "canviar d'esquema". També afirma que el lliurament de les armes "ja no era moneda per a la negociació" amb el govern espanyol, que qualifica d'"insaciable" sinó que és "un mitjà per explicar el tancament dels estats i impulsar el cicle independentista".

La banda assenyala que els seus últims passos estan principalment dirigits a la ciutadania i als agents bascos. I, concretament, fa una crida als independentistes d'esquerra a augmentar el seu compromís "per enfortir el procés d'alliberament i fer-lo irreversible". "Ho devem als nostres antecessors i, sobretot, als nostres descendents", puntualitzen i defensen que la construcció de l'Estat basc "és el pas més revolucionari que es pot fer". "Es tracta de l'opció més eficaç per garantir la llibertat, els drets, la democràcia i la pau", afegeixen. En aquest procés consideren que és prioritari eixamplar la base social: "cal accelerar un procés sociopolític i institucional que possibiliti decidir de manera democràtic l'estatus polític" i creuen que el cas escocès i el català es troben entre les condicion que han propiciat aquesta "oportunitat històrica".