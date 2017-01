Echenique assegura des de Barcelona que Podem Catalunya tindrà autonomia

El secretari d'organització de Podem, Pablo Echenique, ha visitat aquest dimarts Barcelona i ha confirmat que les dues grans demandes de Podem Catalunya de cara a l'assemblea de la formació estan garantides: el partit es descentralitzarà i màxim suport a la creació del "nou subjecte polític" que Podem està creant a Catalunya juntament amb ICV, EUiA, Barcelona en Comú i Equo.

Echenique, que ha reunit prop de 170 persones al Centre Cívic Casinet d'Hostafrancs, ha recordat que el partit "reconeix la plurinacionalitat del'Estat i ho defensa a Barcelona i a Madrid" i ha defensat que "és evident que les decisions sobre Catalunya s'han de prendre des de Catalunya".

Echenique també ha volgut "tranquil·litzar" els militants davant dels retrets que s'han anat fent els líders dels dos corrents més important que es presenten a l'assemblea, Pablo Iglesias i Íñigo Errejón. En aquest sentit ha explicat que, a diferència de l'anterior congrés, el corrent majoritari (el de Pablo Iglesias) "ara busca la unitat".

El dirigent de Podem ha criticat també la judicialització del procés i ha lamentat "l'actitud del PP respecte al model d'Estat sobre l'encaix territorial de totes les nacions que formen aquest país". Segons ha dit, "hi ha una falta de diàleg a Catalunya" davant d'una població que "no està demanant res més que democràcia".

El dirigent ha fet aquestes declaracions durant la seva visita a Barcelona que s'emmarca en la campanya #AtarseLosCordones que vol promocionar els debats entre els diferents cercles de Podem de cara a l'Assemblea Ciutadana de Vistalegre.

Un procés per l'Aragó

El dirigent de la formació morada va ser durament criticat quan es va fer públic un document on apostava per "un procés constituent que afirmi la sobirania d'Aragó". El document destacava que "hi ha en marxa en diferents territoris de l'Estat iniciatives constituents que afirmen la sobirania dels pobles que l'habiten" i reclama l'inici "d'un procés propi" per l'Aragó.

Retrets per l'activació dels cercles

Durant el debat amb Echenique, els militants dels diferents cercles que volen representar Podem però encara no han estat reconeguts per l'organització s'han queixat de la lentitud amb què es produeix aquest procés i han acusat fins i tot als dirigents d'estar cometent una "purga política".

Tant el responsable de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin, com el mateix Echenique han reconegut "errors" a l'hora d'activar els cercles. Les queixes d'una part important dels assistents pels problemes interns del partit han deixat durant una estona a Echenique al marge del debat.