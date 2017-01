Eduardo Reyes es posiciona a favor de la candidata continuista a Súmate

Eduardo Reyes continua tenint un càrrec simbòlic a Súmate. Ell és el president fundador i, tot i que porta mesos sense implicar-se en el dia a dia de l'entitat sobiranista, és una veu autoritzada entre els 700 socis que aquest dissabte escolliran el nou president. Reyes havia decidir inicialment no posicionar-se a favor de cap dels dos candidats, però aquest dijous ha decidit fer públic que el seu vot serà per a Montse Sánchez, l'actual presidenta en funcions després de la dimissió de l'anterior president, Chema Clavero.

Todo mi apoyo a la candidatura de Montse Sánchez @viscat2 a la presidencia de @sumate_asoc Trabajaré a tu lado con el mismo impetu d siempre — Eduardo reyes (@eduardorepi) 26 de enero de 2017

Sánchez té el suport de l'actual junta directiva, del president fundador i també de Chema Clavero, que treballa dins la seva candidatura. En la cursa per liderar Súmate hi ha, però, un altre candidat a la presidència, tal com va avançar l'ARA a principis de gener. El suport de Reyes a la candidata continuista no ha generat cap sorpresa al seu rival, que fa temps que esperava un moviment en aquest sentit. Manuel Puerto, que té el suport de diversos coordinadors territorials, defensa un canvi de rumb en l'entitat perquè considera que ha quedat diluïda entre l' ANC i Òmnium Cultural. Puerto reivindica que Súmate es dediqui exclusivament a una tasca en l'any del referèndum: convèncer els comuns de les bondats de la independència.