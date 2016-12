Elorza (PSOE) dóna suport a Pedro Sánchez i assegura que la batalla per liderar el partit la guanyaran els militants

El diputat del PSOE per Guipúscoa, Odón Elorza, que estarà present a la cimera en suport a Pedro Sánchez perquè es presenti a les primàries d'aquest dimarts a Madrid, ha advertit que la batalla per liderar el PSOE "la guanyaran els militants i no els generals", en al·lusió als líders territorials i 'barons' de la formació.

Elorza participarà, a més, demà a la tarda, a les 19.00 hores, en una xerrada debat a Getxo (Biscaia) amb la militància de l'agrupació del PSE-EE d'Algorta, en la qual explicarà el moviment a favor de la candidatura de Sánchez, la celebració de primàries, la situació en el partit i les plataformes que s'estan creant perquè se celebri un congrés més aviat possible.

En declaracions a Europa Press, el diputat del PSOE ha recordat que "els militants estan creant plataformes a tot Espanya, de manera moltes vegades espontània, atenent a la queixa que no hi ha debats a les agrupacions".

"Bona part de la militància té sensació de rebel·lia democràtica, exigint primàries i Congrés amb la major immediatesa possible perquè entén que la gestora està maniobrant des del principi per retardar i per donar oportunitat a determinat candidat o candidata", ha afegit, en al·lusió a la presidenta d'Andalusia, Susana Díaz.

Per això, considera "important a nivell de tot l'Estat" la reunió de diputats del 'no és no', d'alcaldes i dirigents de diferents federacions d'aquest dimarts a Madrid, en què "s'analitzarà la situació i segurament es sol·licitarà Pedro Sánchez que, amb un esquema de treball i amb un plantejament concret, es presenti a les primàries".

Odón Elorza, que ha defensat "un projecte renovador per al PSOE", ha recordat que el moviment que pretén impulsar la candidatura de Sánchez, "és plural, connectat amb la militància, fonamentalment, que vol tornar la veu" als afiliats, i que no està d'acord amb la línia que està portant la gestora.

Díaz aposta per un PSOE que tregui, ara, la dreta del govern

Malgrat que encara no ha fet oficialment el pas, tot apunta que serà Susana Díaz qui provarà de liderar els socialistes en la propera etapa. Ahir, la secretària general del PSOE-A i president d'Andalusia va apostar perquè del congrés en surti un projecte que es "reconegui" i "útil" per als ciutadans, capaç -ara sí- de ser alternativa i "treure" a la dreta del govern espanyol.

En una entrevista a la Cadena Ser, recollida per Efe, Díaz va admetre que hi poden haver vàries candidatures a liderar els socialistes però va assegurar que el que és important no és quantes n'hi hagi sinó que el partit surti "unit i fort".

Sobre si ella faria el pas finalment per dirigir el partit, Díaz va dir que estava "centrada" en la Junta d'Andalusia però que agraïa les mostres de suport dels seus companys de files per fer un pas endavant.