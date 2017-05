L'Estat apadrina una visita d'empreses del País Basc al Marroc les mateixes dates en què hi havia d'anar Puigdemont

Una delegació d'empreses i comerciants del País Basc viatjarà a Casablanca (Marroc) del 8 al 12 de maig, pràcticament les mateixes dates en què Puigdemont tenia previst visitar el país. L'objectiu és enfortir els llaços comercials entre els territoris i "explorar oportunitats de negoci i cooperació previstes pel mercat marroquí". L'Estat, a través de l'Oficina Econòmica i Comercial d'Espanya a Casablanca (ICEX), apadrina l'expedició.

Divendres passat, el govern de la Generalitat i Flandes decidien suspendre la missió comercial que el president, Carles Puigdemont, i el ministre-president flamenc, Geert Bourgeois, havien d'encapçalar del 7 al 9 de maig al Marroc. La decisió, que es va prendre dues setmanes abans del viatge, va arribar després que el govern marroquí informés formalment que cap dels seus responsables polítics podria rebre'ls durant la seva estada.

Fonts oficials del Govern van explicar a l'ARA que l'ambaixada espanyola no havia aconseguit cap trobada amb els polítics marroquís, fet que per a l'executiu exemplificava que l'estat espanyol no serveix a Catalunya ni pels contactes econòmics.

La missió econòmica del País Basc l'organitza la cambra de comerç, indústria i serveis de la província d' Àlaba amb col·laboració amb les cambres de Bilbao i Guipúzcoa i el suport d'ICEX. Comptarà amb la participació d'empreses que operen en sectors com les infraestructures, la logística, les energies renovables o l'automoció.