Enganxada del Govern i Ciutadans per TV3 i la desconnexió: "Tenen una obsessió malaltissa"

La sessió de control al Govern ha començat fort aquest dimecres al Parlament. Ciutadans s'ha enfrontat a la consellera de la Presidència, Neus Munté, i a la consellera de Governació, Meritxell Borràs, pels mitjans públics i el paper dels funcionaris en el Procés. El partit taronja ha acusat el Govern d'utilitzar TV3 com a mitjà de propaganda i ha demanat que substitueixi el seu director, Vicent Sanchis, un cop ja ha sigut reprovat al Parlament. També ha asseverat que l'executiu posa en risc els treballadors públics i els vol "castigar" si no fan cas de la llei de desconnexió. Tant Munté com Borràs han negat les acusacions i han replicat a Ciutadans assegurat que tenen una "obsessió malaltissa" amb el Procés.

Les dues preguntes de Ciutadans han enervat Borràs i Munté, que han contestat contundents als diputats del partit taronja. La consellera de Presidència ha defensat Sanchis davant les acusacions de falta de neutralitat. El portaveu adjunt del partit taronja, Fernando de Páramo, ha demanat la dimissió del director de la televisió pública per haver participat en un acte de l'ANC amb "una estelada de dos metres al darrere".

Munté ha assegurat que Sanchis pot tenir opinió i la pot expressar, i ha acusat Ciutadans de voler una televisió "en blanc i negre" i "censurada". Amb el manifest fundacional del partit taronja a les mans –en què s'acusava TV3 de fer discurs de l'odi contra tot allò que és "espanyol"–, la consellera ha acusat Ciutadans de voler abolir la televisió pública: "Són l'única formació política que van esmenar els pressupostos perquè es reduís un 25% el pressupost" dels mitjans de la Corporació, ha dit Munté.

Al seu torn, Carrizosa ha carregat contra el departament de Governació per crear moltes "incertes" al voltant dels funcionaris i ha dit que els sindicats estan fent "protocols" sobre com actuar per no saltar-se la llei. "Els volen obligar a saltar-se la llei", ha dit Carrizosa, i ha assegurat que Borràs "passarà a la història" com la persona que "aplaudia els que amenaçaven els personatges públics".