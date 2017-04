Engega la comissió d'investigació de l'Operació Catalunya amb una picabaralla amb el PP

Fil a l'agulla a la comissió d'investigació sobre l'Operació Catalunya al Parlament. Puntualment, a les nou del matí, la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, ha inaugurat la comissió que té la voluntat d'esclarir si l'Estat ha utilitzat les estructures polítiques espanyoles per anar contra dirigents independentistes.

Els grups han consensuat que sigui la diputada de Junts pel Sí Alba Vergés qui presideixi la comissió, que ha iniciat la sessió amb un discurs que ja ha generat polèmica amb el PP. En el discurs per constituir la comissió, Vergés ha fet referència a la voluntat de la comissió de "sortir de les clavegueres" i les "pràctiques que fustiguen la democràcia", a més d'exigir responsabilitats per la "policia política", les "invencions", la utilització de "fons reservats" o de qualsevol pràctica que "no procedeix" en un estat de dret.

Vergés ha expressat la voluntat de "posar llum" a uns fets dels quals només se'n sap la "punta" amb l'objectiu de ser "útils" al Parlament, a la "democràcia" i a la ciutadania.

Aquest discurs, de caire polític, ha enervat la diputada del PP present a la comissió, Esperanza Garcia, que ha cridat a una qüestió d'ordre per advertir que la presidenta, a parer seu, estava treien conclusions abans d'hora. "Està fent un míting polític", li ha etzibat Garcia a la diputada de Junts pel Sí que ha defensat que ha estat curosa a l'hora de fer el seu discurs i que no s'estava aventurant a treure conclusions abans d'hora sinó que s'estava referint a fets que han transcendit a la llum pública.

Qui és qui en l'Operació Catalunya?

I és que l'Operació Catalunya, de fet, ha estat admesa pel mateix comissari Jose Manuel Villarejo en una declaració en seu judicial, assegurant que hi havia una unitat de la policia destinada a frenar el procés independentista, a través de trobar casos de corrupció que impliquessin dirigents de partits sobiranistes. També les converses entre l'exministre Jorge Fernández Díaz i l'excap d'Anticorrupció Daniel de Alfonso van transcendir a la llum pública: una conversa en què es conxorxaven per treure draps bruts als dirigents del procés.

A banda de Vergés, que presidirà la comissió, per part de Junts pel Sí hi assistiran els diputats Lluís Guinó i Roger Torrent; per part de Catalunya Sí que es Pot, Albano Dante Fachin i Marc Vidal; els diputats de la CUP seran Mireia Boya i Sergi Saladié; en representació als socialistes hi seran Jordi Terrades i Assumpte Escarp; del PP Esperanza Garcia i Sergio Santamaría; i per part de Ciutadans Joan Garcia i José María Espejo Saavedra.

Segons ha explicat Vergés, els grups tindran ara fins el divendres 28 d'abril per fer les seves sol·licituds de compareixença i de documentació per tal que en la sessió del 4 de maig s'aprovin. Un cop es doni llum verda als compareixents, s'elaborarà el pla de treball.

La comissió d'investigació es va crear amb una votació al ple el passat 8 de març, en què hi van donar suport els diputats de Junts pel Sí, la CUP, PSC i Catalunya Sí que es Pot mentre que el PP hi va votar en contra. Ciutadans es va abstenir.

Comissió d'investigació pel cas Vidal

La comissió d'investigació sobre l'Operació Catalunya, però, no ha estat l'única que ha engegat aquest matí al Parlament. Passades les 9 del matí, Forcadell també ha presidit la constitució de la comissió sobre les "actuacions del Govern per a preparar la secessió de Catalunya de la resta d'Espanya", impulsada arran del cas de l'exjutge i exsenador Santi Vidal.

L'encarregat de presidir aquesta comissió serà el diputat de Ciutadans Jean Castel, que ha demanat als diputats que presentin la seva sol·licitud de compareixences abans del 2 de maig. La comissió, ha dit, es reunirà de forma periòdica els divendres. Per part de la resta de grups hi seran presents Lluís Guinó i Bernat Soler (Junts pel Sí); Joan Coscubiela i Jèssica Albiach (Catalunya Sí que es Pot); Benet Salellas i Gabriela Serra (CUP); Fernando de Páramo (Ciutadans); Alejandro Fernández i Santi Rodríguez (PP); i per part del PSC Alícia Romero i Ferran Pedret.

L'exdirigent d'ERC va dir en una conferència que l'executiu català havia obtingut de forma il·legal les dades fiscals del contribuent, a banda que hi havia contactes amb altres països per assegurar el reconeixement internacional d'una Catalunya independent. El cas va ser denunciat per l'oposició, la Fiscalia va obrir una investigació al Govern i Vidal va dimitir.

La polèmica va provocar que l'oposició reclamés al Govern que rendís comptes i per això van comparèixer a la comissió d'afers institucionals del Parlament el vicepresident, Oriol Junqueras, i el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó. Unes explicacions que, sense dubte, no van satisfer els grups que no donen suport a l'executiu.