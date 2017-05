Entitats sobiranistes demanen a l'ONU que Espanya deixi celebrar un referèndum vinculant a Catalunya

Diverses entitats sobiranistes han enviat una petició a l'ONU per demanar-li que obligui a l'estat espanyol a "respectar la voluntat catalana de celebrar un referèndum vinculant" a Catalunya i compleixi, així, amb els tractats internacionals que, asseguren, reconeixen el dret a l'autodeterminació. Han fet referència, per exemple, a l'article 1.2 de la Carta Fundacional de les Nacions Unides, entre d'altres resolucions internacionals que reconeixen aquest dret, com la que el mateix organisme va emetre per instar al govern espanyol que deixés celebrar un referèndum al Sàhara. Per això, en el document de 21 pàgines que van enviar a l'ONU el 21 d'abril, demanen que l'organisme internacional "ajudi a Catalunya a celebrar el referèndum i no posar obstacles" i que dicti recomanacions i resolucions contra l'Estat per vulneració dels drets dels catalans.

Entre els signants del documents hi ha representants d'entitats com Sobirania i Justícia, la Comissió de la Dignitat o també membres de Demòcrates de Catalunya, Solidaritat Catalana per la Independència o de CCOO. Tots ells utilitzen arguments històrics per defensar que Catalunya és una nació i, com a tal, defensen que l'estat espanyol ha de "facilitar el dret a la celebració d'un referèndum d'autodeterminació". El govern espanyol "calla i amaga l'obligació" que té perquè Catalunya "decideixi el seu futur", ha lamentat l'advocat i president del Grup d'Estudis Polítics Pau Miserachs, qui també ha exigit "no amagar el fet català".

Ara, l'ONU haurà de decidir si admet a tràmit aquesta petició i, per fer-ho, ha de comunicar-li a l'estat espanyol. Ho farà a través de l'ambaixada espanyola a Ginebra, qui haurà de decidir si vol fer algun tipus d'al·legació al document. En cas que l'estat espanyol decidís presentar algun tipus d'al·legació, els signants del document també podrien presentar al·legacions. A partir d'aquí, els representants de l'ONU hauran de decidir si admeten a tràmit o no la petició. En total, la resolució final podria arribar al cap d' un any. Tots els signants del document han deixat clar que aquesta comunicació "no interfereix" en les accions que tira endavant el Govern, sinó que es tracta d'un pas més per "la internacionalització" del conflicte català.

"Quan hi ha una pugna, qui té la prevalença és la carta fundacional i els pactes de les Nacions Unides", ha sentenciat Miserachs. Per aquest motiu, les entitats demanen que Espanya "accepti la secessió pacífica, ordenada i equitativa del territori català en cas de vot favorable a la independència" perquè recorden que la "modificació de fronteres" i la "separació del territori d'un Estat per constituir un nou Estat" no es considera "cap mena d'atemptat contra la integritat de l'Estat predecessor". Per això, els signants demanen que l'estat espanyol no utilitzi la "coerció, la repressió, la violència i els tribunals per resoldre les diferències polítiques".