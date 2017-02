Errejón fitxa Filemón: l'humorista Pepe Viyuela tanca la seva candidatura per a Vistalegre II

260x366 L'actor Pepe Viyuela. BigSus / Wikipedia L'actor Pepe Viyuela. BigSus / Wikipedia

Davant la impossibilitat d'un acord amb Pablo Iglesias, el número dos de Podem, Íñigo Errejón, ha presentat aquesta matinada la seva pròpia llista per al congrés del partit, Vistalegre II, que se celebrarà el segon cap de setmana de febrer. El secretari polític i portaveu de la formació lila al Congrés s'ha envoltat del seu nucli dur en els primers llocs de la candidatura per al consell ciutadà estatal, el que ve a ser el comitè federal de Podem. Encapçala la llista seguit de la portaveu a l'Ajuntament de Madrid, Rita Maestre, el jutge i diputat Juan Pedro Yllanes, la diputada de l'Assemblea de Madrid Clara Serra, el responsable de relacions internacionals de partit, Pablo Bustinduy, de cinquè, i l'eurodiputada Tania González. Els segueixen el responsable de discurs i un dels ideòlegs de Podem, Jorge Moruno, així com la secretària de Coordinació i portaveu valenciana, Àngela Ballester. Tots són ferms convençuts de l'errejonisme i conformen el seu nucli dur.

Sorprenen fitxatges d'última hora com el de l'humorista Pepe Viyuela, conegut per la seva interpretació del personatge de còmic de Filemón, que tanca la candidatura, així com el filòsof Santiago Alba Rico. Però potser un dels canvis més sorprenents és del diputat d'En Comú al Congrés Raimundo Viejo, que va competir en les primàries de Podem a Catalunya amb el suport de Pablo Iglesias. Viejo passa a compartir llista amb una de les seves rivals en les primàries, la candidata errejonista Jèssica Albiach, que va de número dotze.